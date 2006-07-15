مسئولان فرهنگي افغانستان به دنبال معادل سازي واژه ها نيستند/ زبان هاي محلي مي توانند در مدارس تدريس شوند

فرامرز تمنا در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود: تمام زبان هاي محلي در افغانستان در منطقه خود رسمي به حساب مي آيند كه تعداد آنها در كنار دو زبان رسمي دري و پشتو به هشت زبان مي رسد.

وي تصريح كرد: اين امر نشان دهنده احترام ما به تكثر فرهنگي و قومي در كشور است. ما در افغانستان عملا تكثر فرهنگي را به رسميت شناخته ايم.

سخنگوي سفارت افغانستان در ايران ادامه داد: من به عنوان يك شهروند و نيز مسئول فرهنگي به اين امر اعتقاد ندارم كه همه چيز از جمله واژه ها را بايد معادل سازي كرد. به هر حال ابزارهايي در جهان ساخته مي شود كه محصول مدرنيته، صنعت و تمدن غربي است. فلذا وقتي كامپيوتر ساخته مي شود از آن جايي كه كالايي است كه ديگران به وجود آورده اند بايد با همان نام تخصصي اش بيان شود. اصولا اين كه آن را به زبان خود برگردانيم مشكلي را هم حل نمي كند.

تمنا اضافه كرد: در افغانستان آنچه در زبان دري بوده اصالتش را همچنان حفظ كرده است و مسئولان فرهنگي ما به دنبال معادل سازي كلمات نبوده ايم. مگر اين كه واژه اي بوده باشد كه اصل و نظيري از آن داشته باشيم. بعيد مي دانم كه در آينده هم چنين گرايشي در افغانستان پديد بيايد.

معاون فرهنگي سفارت افغانستان تاكيد كرد: ما هم نمي پسنديم كه آفريننده شيء يا ابزاري باشيم و ملل ديگر اسمي ديگر براي آن انتخاب كنند. ما چيزي را بر اساس مولفه هاي فرهنگي خود مي سازيم و با توجه به فهم خود نيز نامي برايش مي گذاريم. آن اسم اسم خاص است. يعني كامپيوتر در تمام دنيا كامپيوتر است.

وي با اشاره به اين كه هم اكنون حدود سيزده موسسه عالي در افغانستان وجود دارد كه در همه آنها بخش هاي مربوط به حوزه ادبيات فارسي درنظر گرفته شده است، گفت: با وجود اين كه دو زبان رسمي در افغانستان وجود دارد اكثر اقوام - بيش از نود درصد - هم به زبان فارسي آشنا هستند و هم به آن تكلم مي كنند و مي نويسند. ما هيچ تفاوتي بين دو زبان دري و پشتو قائل نيستيم، چرا كه هر دو از يك منبع ريشه دارند و آن زبان فارسي است.