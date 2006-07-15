به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم كوتاه خارجي "خرچنگ ها" محصول سال 2005 است كه در پنج دقيقه ماجراي فانتزي از جنگ دو قبيله خرچنگ را روايت مي كند. فيلم كوتاه ايراني "ژوان" به كارگرداني ابراهيم سعيدي به مدت 20 دقيقه ساخته شده و حكايت نذر پيرمردي است كه براي زن مرحومش انجام مي دهد.

انيميشن خارجي "هليوم" به مدت پنج دقيقه به كارگرداني جانسزك آدام فرانسوي ساخته شده و نگاهي به دنياي رويايي درون ذرات آفرينشي دارد. فيلم كوتاه خارجي "درباره مادرم" به مدت پنج دقيقه به كارگرداني پيرا فرانسوا ديدگاه فرزنداني را نشان مي دهد كه حالا خود مادر و پدر شده اند و درباره احساسي كه از خاطره مادر خود دارند.

منشور فيلم كوتاه كه اختصاص به معرفي سينماي كوتاه پس از انقلاب دارد به كارگرداني مسعود بخشي و روياهاي ملل به كارگرداني وحيد موسائيان از ديگر بخش هاي سينماي ديگر است. سينماي ديگر روزهاي دوشنبه ساعت 21 از شبكه دو پخش و روزهاي سه شنبه ساعت 12:50 تكرار مي شود.