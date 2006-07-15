اداره كل تربيت بدني استان تهران حوادث اخير در فلسطين اشغالي را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اداره كل تربيت بدني استان تهران طي بيانيه اي اعلام كرد: بي شك سكوت مجامع بين المللي و مردم جهان در برابر جنايات پايان نيافتني صهيونيست ها در فلسطين اشغالي كه در جريان جام جهاني فوتبال در آلمان، اوج گرفته بود ، مبارزان فلسطيني را وادار به در پيش گرفتن مقاومتي جانانه كرد تا جايي كه امروز رژيم اشغالگر قدس، چاره اي جز اعتراف به كشته شدگان خود نداشته باشد و عليرغم تلاش براي سرپوش نهادن برآمار واقعي تلفات خود، به هيچ وجه نتوانسته وحشتي را كه بر مناطق صهيون نشين در شمال فلسطين اشغالي سايه افكنده، پنهان كند. استفاده نيروي مقاومت اسلامي فلسطين از موشك هاي جديد كه حتي توانايي حمله به شهر "حيفا" را دارد، پاسخ قاطعانه اي به جناياتي است كه صهيونيست ها در جريان جام جهاني آلمان و طي روزهاي اخير در حمله به شرق لبنان و اردوگاه هاي فلسطيني در اين كشور مرتكب شده اند، لذا اداره كل تربيت بدني استان تهران به نمايندگي از سوي جامعه ورزش استان و همپا با مردم غيور ايران اسلامي ، ضمن محكوم كردن حملات اين روزهاي رژيم اشغالگر قدس به اردوگاه هاي فلسطيني در كشور لبنان، باور دارد كه مقاومت مردم فلسطين مي تواند لرزه بر پيكر پوچ و شكننده صهيون ها بياندازد و ترسي كه امروز مناطق صهيون نشين را فراگرفته و آرامش آنان را بر هم زده، آغاز دور تازه اي از مبارزات گروه هاي فلسطيني است كه مي تواند از داخل، اين رژيم پوشالي را نابود كند.

اميدواريم و آرزو مي كنيم نابودي رژيم صهيونيستي اسرائيل غاصب كه وعده الهي است ، با مقاومت جانانه مبارزان فلسطيني هر چه سريع تر تحقق پيدا كند و وجدان هاي بيدار و آزاده جهان و بويژه ستارگان مسلمان جام جهاني آلمان، سكوت را بيش از اين جايز ندانسته و دين خود را نسبت به كودكان ، زنان و مردم مظلوم فلسطين ادا كنند.