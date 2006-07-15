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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۶

/ طي 3 ماهه اول امسال /

97 درصد خودروها موفق به اخذ برگه معاينه فني شده اند

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران از رشد 42 درصدي مراجعات به مراكز معاينه فني طي 3 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: 5/97 درصد خودروها در نهايت موفق به اخذ برگه معاينه فني شده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمدرضا اميري صفت با اشاره به مراجعه 149 هزار و 334 خودرو طي 3 ماهه اول امسال به مراكز معاينه فني افزود: از اين تعداد 106 هزار و 243 دستگاه خودرو در مرحله اول و 43091 دستگاه خودرو نيز در مراجعه مجدد موفق به اخذ برگه معاينه فني شده اند.

وي با مقايسه مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني طي 3 ماهه اول امسال با 3 ماهه اول سال 84 گفت: 149 هزار و 334 خودرو طي 3 ماهه اول امسال به مراكز معاينه فني مراجعه كرده اند كه نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته كه 105 هزار و 134 مراجعه خودرو بوده با افزايش 42 درصدي حجم مراجعات به مراكز معاينه فني مواجه بوده ايم.

کد مطلب 353152

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