97 درصد خودروها موفق به اخذ برگه معاينه فني شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمدرضا اميري صفت با اشاره به مراجعه 149 هزار و 334 خودرو طي 3 ماهه اول امسال به مراكز معاينه فني افزود: از اين تعداد 106 هزار و 243 دستگاه خودرو در مرحله اول و 43091 دستگاه خودرو نيز در مراجعه مجدد موفق به اخذ برگه معاينه فني شده اند.

وي با مقايسه مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني طي 3 ماهه اول امسال با 3 ماهه اول سال 84 گفت: 149 هزار و 334 خودرو طي 3 ماهه اول امسال به مراكز معاينه فني مراجعه كرده اند كه نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته كه 105 هزار و 134 مراجعه خودرو بوده با افزايش 42 درصدي حجم مراجعات به مراكز معاينه فني مواجه بوده ايم.