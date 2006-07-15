احداث 2 بازار روز موقت در منطقه 14

به گزارش خبرگزاري مهر ، سرپرست شهرداري منطقه 14 گفت: در حال حاضر بازار روز ثابت شاهد در بلوار شاهد فعاليت دارد كه در راستاي ساماندهي دستفروشان راه اندازي شده است.

دكتر عليرضا مالك افزود: در اين مكان امكانات و تسهيلات ويژه اي براي عرضه كالاها و محصولاتي كه توسط خانواده هاي شهدا ، خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و... توليد مي شود ، فراهم آمده است و براي اجاره غرفه 30 تا 50 درصد تخفيف نيز به آنان تعلق مي گيرد.

وي اظهار داشت: در سال جديد 2 مورد بازارهاي موقت براي عرضه كالاي دستفروشان در خيابان اكبرآبادي ، بلوار شاهد ، خيابان لاله نسترن ، راه اندازي خواهد شد كه اين طرح بين 80 تا 90 درصد پيشرفت داشته است.

سرپرست شهرداري منطقه 14 در مورد جزئيات اين بازارها ، تصريح كرد: 600 تا 700 عدد از اين سازه ها به صورت متحرك در اين اماكن تعبيه خواهد شد كه در صورت استقبال از اين طرح تا ميزان يك هزار سازه در مرحله دوم افزايش داده مي شود.

مالك افزود: فعاليت سازه هاي متحرك در ساعات روز است و با فرارسيدن شب ، جمع آوري خواهد شد.