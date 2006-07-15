آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافيك در طرح جهادي 137 صورت مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، همزمان با اجراي طرح جهادي 137 در مناطق مختلف تهران ، معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري نسبت به برپايي غرفه ، اجراي نمايش هاي خياباني و اهداي محصولات آموزشي ترافيكي به دانش آموزان اقدام كرده است.

اين گزارش حاكي است: شهردار تهران ضمن بازديد از مراحل مختلف اجراي طرح جهادي 137 در منطقه 20 ، با حضور در چادر آموزشي سازمان حمل و نقل و ترافيك به بررسي چگونگي اجراي برنامه هاي آموزشي اين سازمان پرداخت.

بنابراين گزارش ، مسابقه نقاشي با موضوع ترافيك و اهداي انواع كتب و بازي هاي آموزشي در خصوص آموزش و ارتقاء فرهنگ عبور و مرور از ديگر برنامه هاي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در طرح جهادي 137 به شمار مي رود كه هر هفته در مناطق مختلف اجراي اين طرح برگزار مي شود