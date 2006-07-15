كولر دار شدن هر دستگاه اتوبوس شركت واحد 10ميليون تومان هزينه دارد

مهندس محمد احمدي بافنده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: شركت واحد خريدار اتوبوس نبوده و وزارت كشور مجري اين امر است و اين شركت تنها نظرات و پيشنهادات خود را در كميته فني مطرح مي سازد.

وي افزود: كولر دار شدن اتوبوس ها با ورود بخش خصوصي به اين بخش آسان تر خواهد شد.

احمدي بافند ادامه داد: تهران به طور طبيعي 4 تا 5 ماه از سال گرم است و از همين رو نسبت به كولر دار شدن اتوبوس ها علاقمنديم و اميد مي رود اين موضوع با همكاري دولت ، شهرداري و شوراي شهر تهران محقق شود.

وي با تاكيد بر اينكه در پايتخت 5 هزار دستگاه اتوبوس به صورت مستمر ، بيش از 3 هزارميني بوس و بالغ بر 500 دستگاه اتوبوس تحت نظارت وجود دارد ، يادآور شد: مسئله كولر دار شدن اتوبوس هاي گاز سوز از ابتدا پيش بيني نشده و اميد مي رود وزارت كشور بتواند با تامين منابع ، به سمت كولر دار شدن اتوبوس هاي گاز سوز گرايش نشان دهد كه البته با تمامي پيش بيني هاي انجام شده ، بازهم نمي توان قول كولر دار شدن تمامي اتوبوس ها را داد.