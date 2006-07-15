شاخص تالار فرعي 18 واحد رشد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مه،ر در پايان داد و ستدهاي امروز بورس تهران شاخص كل 9/1 واحد افت كرد و به رقم 9 هزار و 546 واحد رسيد. شاخص تالار اصلي نيز 2/8 واحد افت كرد و رقم 9 هزار و 325 واحد را به خود ديد.

شاخص مالي نيز روز جاري افت كرد و 1/13 واحد كم شد و شاخص صنعت نيز 1/1 واحد كاهش يافت. اين در حالي بود كه شاخص تالار فرعي روز جاري را با رشد 6/18 واحدي پشت سر گذاشت و به رقم 9 هزار و 592 واحد رسيد.

همچنين در مجموع داد و ستدهاي امروز بورس تهران، 41 ميليون و 368 هزار و 507 سهم و حق تقدم به ارزش 184 ميليارد و 76 ميليون و 476 هزار و 513 ريال مبادله شد.

بيشترين افزايش قيمت در معاملات امروز مربوط به داروسازي ابوريحان بود كه 33/3 درصد رشد داشت و حق تقدم سرمايه گذاري صنعت نفت با88/3 درصد كاهش و داروپخش ، توليد مواد اوليه داروپخش ، داروسازي دكتر عبيدي، داروسازي اكسير و سپهر رنگ هر كدام با 2 درصد افزايش در رده هاي بعدي قرار گرفتند .

بيشترين كاهش قيمت هم در معاملات روز جاري مربوط به سيمان مازندران بود كه 71/62 درصد افت داشت و حق تقدم عمران و توسعه فارس با 82/2 درصد كاهش و كاليمين با 2 درصد كاهش در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بيشترين تقاضاي خريد در معاملات امروز به ترتيب مربوط به شركت هاي توليد مواد اوليه داروپخش، داروسازي اكسير و پارس دارو بود و بيشترين تقاضاي فروش نيز مربوط به سرمايه گذاري غدير، سرمايه گذاري بهمن و پتروشيمي آبادان بوده است.