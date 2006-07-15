عمليات عمراني دانشكده گاز و پتروشيمي نهايي مي شود

دكتر "تاجيك" - رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: سالن اجتماعات 600 نفره، استخر سرپوشيده و مهمانسراي 100 نفره مخصوص اساتيد از جمله بخش هايي از پروژه دانشكده گاز و پتروشيمي دانشگاه خليج فارس بوشهر است كه عمليات ساخت آن آغاز خواهد شد.

وي اضافه كرد: ساخت دانشكده گاز و پتروشيمي بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بين مديرعامل پتروشيمي، شركت ملي گاز و دانشگاه خليج فارس بوشهر است كه دانشگاه خليج فارس بوشهر بهره بردار پروژه و دو طرف ديگر اين تفاهم نامه هر كدام با سهم 50 درصد در ساخت دانشكده همكاري مي كنند.

رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر در توضيح مرحله فعلي ساخت دانشكده گاز و پتروشيمي اين دانشگاه گفت: يكشنبه هفته آتي ناظر طرح هاي زيربنايي وزارت نفت و مشاور پروژه در حضور بهره بردار پروژه قرارداد امضا مي كنند.