فعاليت شبانه روزي ستاد تسهيلات سفرهاي كشور آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد شريف ملك زاده امروز در جمع خبرنگاران افزود: همچنين 60 جشنواره مختلف مانند غذا ، لباس ، موسيقي با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم استانها در سراسر كشور برگزار مي شود .

معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد مراكز اقامتي موجود در كشور گفت : 2 هزار و 386 واحد اقامتي در كشور وجود دارد كه اين تعداد شامل 649 واحد هتل ، 242 واحد هتل آپارتمان ، 1 هزار و 479 واحد مهانپذير و همچنين 67 مهمان سرا مي شود .

ملك زاده افزود: با در نظر گرفتن 62 هزارو 194 اتاق در كشور 146 هزار و 819 تخت براي استفاده گردشگران و مسافران در كشور وجود دارد .

وي گفت: همچنين 2 هزار و 29 دفتر خدمات مسافراتي و جهانگردي وجود دارد كه 864 دفتر در استان تهران و مابقي در ساير استانهاي كشور است .

معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خاطر نشان كرد: در سه ماهه اول سال 57 مجوز تاسيس دفتر خدمات مسافرتي توسط سازمان صادر شده است .

ملك زاده در مورد جايزه صادراتي در جهت حمايت از تورهاي ورودي گردشگر افزود : بابت ورود هر گردشگر از كشورهاي آسيايي 10 دلار و كشورهاي اروپا و آمريكايي 20 دلار به تورهاي ورودي پرداخت مي شود به طوريكه6 ماهه دوم سال 84 و همچنين 3 ماهه اول امسال نيز هم اكنون به تورها پرداخت مي شود .

معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خاطر نشان كرد : مراحل نهايي آئين نامه سفرهاي ازان قيمت طي و به دولت ارائه شده و سازمان پيشنهاد داده تا براي سفر هر كارمند 20 هزار تومان و براي هر خانوار 100 هزار تومان در نظر گرفته شود.