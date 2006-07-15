افتتاح 80 سالن ورزشي ويژه بانوان تهراني طي سال جاري

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمدباقر قاليباف در مراسم روز زن كه به مناسبت ميلاد خجسته بانوي دو عالم حضرت زهراي اطهر (س) در سالن وزارت كشور و با حضور بيش از 4000 نفر از بانوان شاغل در شهرداري تهران برگزار شد ، افزود: توجه به سلامت جسماني بانوان يكي از دغدغه هاي مهمي است كه هميشه به آن توجه داشته ايم ، لذا در سال جاري 80 سالن ورزشي مختص بانوان تهراني افتتاح خواهد شد.

وي به احداث پارك كودكان كه مورد نياز مبرم همه خانواده ها است نيز به عنوان يكي از برنامه هاي آينده شهرداري تهران اشاره كرد.

شهردار تهران گفت: خداوند بزرگ را شاكريم كه در سايه دين مبين اسلام زندگي مي كنيم ، ديني كه به زنان عزت داد و بازهم خداوند را شاكريم كه در كشوري زندگي مي كنيم كه داراي فرهنگ غني و داراي يك نظام مقدسي است كه به زنان عزت بخشيده و الگوي زنان آن حضرت زهرا (س ) است.

وي در خصوص نقش زنان در توسعه شهري همچنين گفت: در مديريت شهري و كلانشهري چون تهران ، خانواده اساس تشكيل جامعه است. چرا كه محور خانواده بيشترين نقش و عميق ترين تاثيرات را در جامعه دارد كه آغاز اين حركت نيز از خانواده و محوريت در خانواده به عهده زنان جامعه امروز است.

شهردار تهران خاطرنشان كرد: ايجاد زندگي عادلانه، فراهم ساختن شغلي آبرومند و تربيت صحيح سه ركني است كه ستون ايجاد شهري پايدار را محكم و استوار مي كند.

قاليباف يادآور شد: مديران جامعه بايد بستر مناسبي را براي حضور زنان در عرصه هاي مختلف جامعه فراهم كنند ، چرا كه بدون ايفاي نقش زنان در جامعه خيلي از فرصت ها را از دست خواهيم داد.

شهردار تهران با اشاره به نگاه ابزاري غرب به زن گفت: در عرصه هاي مختلف ، نقش مرد و زن با يكديگرمتفاوت است ولي تفاوت نبايد بهانه اي باشد كه مانع ايفاي فعاليت زنان در جامعه شود.

وي تصريح كرد: زنان در عرصه هاي انقلاب، دفاع مقدس بعد از دفاع مقدس و نيز عرصه هاي علم و دانش حضور فعالي داشتند كه حتي گوي سبقت را از مردان ربوده اند.

قاليباف در خصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار گفت: اقدامات مثبتي در راستاي اشتغال زنان سرپرست خانوار آغاز كرده ايم كه اميدواريم اين روند همچنان با گستردگي بيشتري انجام بگيرد.

به گزارش مهر شهردار تهران خاطرنشان كرد: در سال جاري بخش عظيمي از مشكل ساماندهي و طبقه بندي مشاغل در شهرداري انجام خواهد شد و همچنين در خصوص مرتفع ساختن مشكلات معيشتي از جمله وام ، مسكن ، درمان و ... به كاركنان شهرداري ، اقدامات موثري انجام خواهد گرفت.

قاليباف گفت: در شهرداري انگيزه كاري افراد به شدت كاهش يافته است و شهرداري به شكل مجمع الجزايري مديريت مي شود كه زيبنده ما نيست. شهرداري تهران امروز منزلت كافي را در افكار عمومي جامعه ندارد ، شايد در بخش خدمات رساني از رضايتمندي نسبي شهروندان برخوردار باشيم ولي در حوزه رسيدگي به كارهاي اداري 90 درصد شهروندان از شهرداري گله مند هستند.

وي در پايان اظهار داشت: من از كاركنان شهرداري توقع دارم كه همواره اين دغدغه را داشته باشند كه با تمام وجود در انجام كارهاي اداري در خدمت شهروندان باشند.