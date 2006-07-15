به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين مراسم با هدف تجليل از مقام شامخ زن با مشاركت جمعي از هنرمندان صدا و سيما اجرا مي شود و در حاشيه آن طرح جهادي 137 نيز با حضور جمعي از مسئولان منطقه افتتاح خواهد شد.

نمايشگاهي از توانمندي هاي بانوان محلي نيز با هدف اعتلاء سطح هنري بانوان همزمان با آغاز هفته زن از امروز شنبه 24 تا 29 تيرماه در نگارخانه انديشه برپاست. در اين نمايشگاه بانوان به ارائه محصولات هنري و خانگي خود مي پردازند.

علاقمندان مي توانند براي بازديد از نمايشگاه و شركت در مراسم به خيابان شريعتي، پائين تر از پل سيدخندان، پارك هلال احمر، فرهنگسراي مدرسه مراجعه نمايند. تلفن: 15-88505513