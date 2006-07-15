ابتلاي 10 درصد بيماران ديابتي كشور ارثي است

دكتر اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: در مجموع 4 ميليون نفر در كشور مبتلا به بيماري ديابت هستند كه 400 هزار نفر آنان ديابت نوع اول دارند.

وي خاطر نشان كرد: تعدادي شايد معادل همين حدود نيز بيمار ديابتي شناخته نشده در كشور داريم كه بسياري از آنها حتي از بيماري خود اطلاع ندارند.

رجب يادآور شد: برخورد با بيماري ديابت بيش از هر چيز نيازمند فرهنگ سازي اصولي است زيرا فرهنگ برخورد با اين بيماري در كشور ما رايج نشده است.

وي ، حفظ روحيه نشاط ، كنترل وزن ، دوري از اضطراب، تحرك بدني و حضور در اجتماع مي تواند تا حد زيادي از بروز ديابت نوع دوم جلوگيري كند و در تعديل قند خون بيماران نوع اول نيز تاثير بسزايي دارد.

رجب ، برگزاري اردوهاي گروهي و ارائه آخرين راهكارهاي درماني و نحوه درمان صحيح در اين اردوها را بسيار سازنده دانست و گفت: هر گاه اردويي براي ديابتي ها برگزار شود تا مدتها قند خون بيماران دچار نوسان غيرطبيعي نخواهد شد.