ترانه زندگي

پرده رازو دست كي كنار زد ؟

كي مهتابو تو گوش شبها جار زد ؟



كدوم بهار ، زمينو شرمنده كرد ؟

عطر خدا رو كي پراكنده كرد ؟



كي سرنوشت خاكو دريايي كرد ؟

پليدي رو اسير تنهايي كرد ؟



چي شد كه ديو نا اميدي دق كرد

چشما رو صادق ، دلا رو عاشق كرد



دست كي تاريكي رو ريشه كن كرد

هستي رو معطوف به " ياسمن " كرد ...



ياسمنا تا پيش از اين ، چه خسته

با چشم اشكي ، با دل شكسته



چه حسرتا ، چه حسرتا مي خوردن

چه آرزوها كه به گور مي بردن



ياسمنايي كه بهار نداشتن

دختركاني كه مزار نداشتن



روتنشون ، نوازش تبرها !

قربوني جهالت پدرها ...



كسي براي گل ، غزل نمي ساخت

قبيله ، قبله گلو نمي شناخت



تا اينكه دختر رسالت اومد

فاطمه ، دشمن جهالت اومد



اومد و رسم يكدلي بنا كرد

پرنده رو با پرواز آشنا كرد



باز نفس زمين ، مسيحايي شد

مشرب غنچه ها شكوفايي شد







* حميد هنرجو





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