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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۲

/ شادباش ميلاد بانوي بي نظير اسلام حضرت فاطمه (س) /

ترانه زندگي

ترانه زندگي

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : انا اعطينك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، ان شانئك هوالابتر ...

پرده رازو دست كي كنار زد ؟
كي مهتابو تو گوش شبها جار زد ؟

كدوم بهار ، زمينو شرمنده كرد ؟
عطر خدا رو كي پراكنده كرد ؟

كي سرنوشت خاكو دريايي كرد ؟
پليدي رو اسير تنهايي كرد ؟

چي شد كه ديو نا اميدي دق كرد
چشما رو صادق ، دلا رو عاشق كرد

دست كي تاريكي رو ريشه كن كرد
هستي رو معطوف به " ياسمن " كرد ...

ياسمنا تا پيش از اين ، چه خسته
با چشم اشكي ، با دل شكسته

چه حسرتا ، چه حسرتا مي خوردن  
چه آرزوها كه به گور مي بردن

ياسمنايي كه بهار نداشتن
دختركاني كه مزار نداشتن
 
روتنشون ، نوازش تبرها !
قربوني جهالت پدرها ...

كسي براي گل ، غزل نمي ساخت
قبيله ، قبله گلو نمي شناخت

تا اينكه دختر رسالت اومد
فاطمه ، دشمن جهالت اومد

اومد و رسم يكدلي بنا كرد
پرنده رو با پرواز آشنا كرد 
 
باز نفس زمين ، مسيحايي شد
مشرب غنچه ها شكوفايي شد 



                                     * حميد هنرجو                    

 
کد مطلب 353167

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