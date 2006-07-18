كابل خودرو با حمايت تربيت بدني خراسان در ليگ هندبال شركت مي كند

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد منوچهر پورحسن طي بازديد از اماكن ورزشي سبزوار با اعلام حمايت ازتيم هندبال كابل خودرو اين شهرستان خاطر نشان كرد : تمام تلاش و جديت خود را براي ادامه فعاليت اين تيم به كار خواهيم بست .

وي همچنين در ادامه سفر خود به سبزوار از استخر سرپوشيده اين شهرستان كه بزودي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت بازديد نمود.

پورحسن پس از آن از سالن هندبال استاديوم 15 هزار نفري و امكانات ديگر ورزشي شهرستان ديدن كرد و درپايان درجلسه اي با حضور رئيس تربيت بدني سبزوار مشكلات ورزشي شهرستان را بررسي و جهت تسريع و بهبود كار قول مساعدت داد.