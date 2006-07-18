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۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

مدير كل تربيت بدني خراسان :

كابل خودرو با حمايت تربيت بدني خراسان در ليگ هندبال شركت مي كند

كابل خودرو با حمايت تربيت بدني خراسان در ليگ هندبال شركت مي كند

مدير كل تربيت بدني خراسان در جلسه اي به منظور بررسي مشكلات تيم كابل خودرو سبزوار شركت كرد و قول همكاري در تقبل هزينه هاي اين تيم را داد.

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد  منوچهر پورحسن طي بازديد از اماكن ورزشي سبزوار با اعلام حمايت ازتيم هندبال كابل خودرو اين شهرستان خاطر نشان كرد : تمام تلاش و جديت خود را براي ادامه فعاليت اين تيم به كار خواهيم بست .

وي همچنين در ادامه سفر خود به سبزوار از استخر سرپوشيده اين شهرستان كه بزودي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت بازديد نمود.

پورحسن پس از آن از سالن هندبال استاديوم 15 هزار نفري و امكانات ديگر ورزشي شهرستان ديدن كرد و درپايان درجلسه اي با حضور رئيس تربيت بدني سبزوار مشكلات ورزشي شهرستان را بررسي و جهت تسريع و بهبود كار قول مساعدت داد.

 

کد مطلب 353168

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