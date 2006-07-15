قيمت سكه طرح قديم به 174 هزار تومان رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هر مثقال طلاي 17 عيار در بازار تهران به قيمت 647 هزار ريال به فروش مي رسد و هر مثقال طلاي 17 عيار در بازار تهران به قيمت 647 هزار ريال به فروش مي رسد و هر مثقال طلاي 18 عيار نيز به قيمت 688 هزار و 300 ريال فروخت مي شود .

همچنين نرخ خريدو فروش سكه تاحدود ساعت 13 به شرح زير مي باشد:

سكه بهار آزادي طرح قديم خريد 1720 هزار ريال - فروش 1740 هزار ريال

سكه بهار آزادي طرح جديد خريد 1495000 ريال - فروش1515000 ريال

نيم سكه بهار آزادي خريد 735000 ريال - فروش 755000 ريال

ربع سكه 375000 ريال - فروش 395000 ريال



همچنين نرخ خريد و فروش ارزهاي مهم نيز تا حدود ساعت 13 به شرح زيراست:

دلار آمريكا خريد 917 - فروش 919

يورو خريد 1166 - فروش 1172

پوند انگليس خريد 1685 - فروش 1695

يكصد ين ژاپن خريد 780 - فروش 800

درهم امارات خريد 249 - فروش 251

ريال عربستان خريد 243 - فروش 248

يك ميليون دينار عراق خريد 610 هزار تومان - فروش 615 هزار تومان.