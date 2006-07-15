نمايشگاه عكس "پيشتازان" در فرهنگسراي بانو برپاست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي بانو اعلام كرد در اين نمايشگاه 30 اثر عكاسي از فعاليت هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و ... زنان پيشرو و موفق در معرض ديد علاقمندان قرار دارد و نمايشگاه تا 31 تيرماه داير است.

نمايشگاه "پيشتازان" با همكاري معاونت بسيج خواهران نيروي مقاومت و مركز مقاومت بسيج نهاد رياست جمهوري برگزار شده و علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان ولي عصر، ضلع شمالي پارك ساعي، كوي ساعي، فرهنگسراي بانو مراجعه يا براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 8-88786276 تماس حاصل نمايند.