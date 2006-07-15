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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۵۳

نمايشگاه عكس "پيشتازان" در فرهنگسراي بانو برپاست

فرهنگسراي بانو به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن اقدام به برپايي نمايشگاه عكس آثار محمد رضاپور با عنوان "پيشتازان" كرده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي بانو اعلام كرد در اين نمايشگاه 30 اثر عكاسي از فعاليت هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و ... زنان پيشرو و موفق در معرض ديد علاقمندان قرار دارد و نمايشگاه تا 31 تيرماه داير است.

نمايشگاه "پيشتازان" با همكاري معاونت بسيج خواهران نيروي مقاومت و مركز مقاومت بسيج نهاد رياست جمهوري برگزار شده و علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان ولي عصر، ضلع شمالي پارك ساعي، كوي ساعي، فرهنگسراي بانو مراجعه يا براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 8-88786276 تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 353182

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