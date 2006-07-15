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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

اولين جشنواره "بادبادك‌ها" در اردبيل برگزار شد

اولين جشنواره فرهنگي هنري بادبادك‌ها عصر روز گذشته با حضور گسترده مردم اردبيل و مسافران تابستاني اين شهر در كنار درياچه شورابيل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" از اردبيل،‌ در اين جشنواره كه در قالب جشنواره تابستان گردشگري در استان اردبيل برگزار مي‌شود اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري، تربيت‌ بدني، كانون پرورش فكري و بنياد عكاسان مردمك و شهرداري اردبيل همكاري كردند.

در حاشيه جشنواره فرهنگي هنري بادبادك ها، معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري اردبيل گفت: "در اين جشنواره بيش از 500 نفر در قالب گروههاي سني مختلف حضور داشتند كه در پايان به سه نفر در سه بخش ارتفاع، شكل و خلاقيت جوايزي ويژه و به 60 نفر ديگر نيز به قيد قرعه جايزه اهدا شد."

سيدداور موسوي افزود: "هدف ما از برگزاري اين جشنواره ايجاد زمينه براي مشاركت شهروندان و نشاط ميهمانان تابستاني، پركردن گوشه‌اي از اوقات فراغت، تبليغ گسترده مباحث شهروندي و طولاني كردن اقامت مسافران تابستاني در مراكز تفريحي شورابيل و ايجاد محيط شاد و مفرح براي كودكان و نوجوانان است."

در حاشيه جشنواره بادبادك ها، نمايشگاه عكس با نام "زيبائي هاي طبيعت" ويژه عكاسان بنياد مردمك براي ديد عموم در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 353184

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