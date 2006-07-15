به گزارش خبرنگار "مهر" از اردبيل،‌ در اين جشنواره كه در قالب جشنواره تابستان گردشگري در استان اردبيل برگزار مي‌شود اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري، تربيت‌ بدني، كانون پرورش فكري و بنياد عكاسان مردمك و شهرداري اردبيل همكاري كردند.

در حاشيه جشنواره فرهنگي هنري بادبادك ها، معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري اردبيل گفت: "در اين جشنواره بيش از 500 نفر در قالب گروههاي سني مختلف حضور داشتند كه در پايان به سه نفر در سه بخش ارتفاع، شكل و خلاقيت جوايزي ويژه و به 60 نفر ديگر نيز به قيد قرعه جايزه اهدا شد."

سيدداور موسوي افزود: "هدف ما از برگزاري اين جشنواره ايجاد زمينه براي مشاركت شهروندان و نشاط ميهمانان تابستاني، پركردن گوشه‌اي از اوقات فراغت، تبليغ گسترده مباحث شهروندي و طولاني كردن اقامت مسافران تابستاني در مراكز تفريحي شورابيل و ايجاد محيط شاد و مفرح براي كودكان و نوجوانان است."

در حاشيه جشنواره بادبادك ها، نمايشگاه عكس با نام "زيبائي هاي طبيعت" ويژه عكاسان بنياد مردمك براي ديد عموم در نظر گرفته شده است.