مشكل توزيع زماني رفع مي شود كه مردم كتاب بخوانند

سعيد اميري زاده در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : اصلا كسي به اين فكر نمي كند كه يك كتاب را به همه كشور ارسال كند. در صورتي كه تقاضا باشد عرضه هم افزايش پيدا مي كند ؛ اصلا اگر كتاب خريداري شود موسسه پخش موظف به توزيع و عرضه آن است .

وي در ادامه افزود : مشكل توزيع فقط در عرصه كتاب محدود نمي شود ، در تمام عرصه هاي توليد و فرهنگي نيز قابل لمس است و برخي از ناشران سعي بر حل اين مشكل داشتند كه متاسفانه روش هاي آنها پاسخگو نبوده است.

مدير نشر اعتماد تصريح كرد : نبود يك قانون جامع درمورد سيستم توزيع كتاب ، به خصوص در كالاهاي فرهنگي باعث ايجاد چنين مشكلاتي مي شود به نظر من راهكار اين معضل احتياج به يك پژوهش ميداني دارد كه در آن مشخص شود مشكل كار در كدام قسمت است.

سعيد اميري زاده در ادامه خاطرنشان كرد : نه حمايت دولت و نه هدايت دولت را مي خواهيم. دولت بايد اجازه بدهد كه خود ناشران در اين عرصه فعال باشند. اگردولت حمايت و هدايت خود را از سيستم نشر حذف كند كار بسيارموثري انجام داده است.

اين ناشر در پايان گفت : خريد هر كالايي بايد از طريق توليد كننده باشد. در خريدهاي دولتي - در هر موردي كه باشد - دولت نمي تواند سراغ فروشنده برود و درخريدهاي عمده دولتي بايد سراغ توليد كننده بروند چون هم قدرت چانه زني دارد و هم صحبت بر سرخريد تعداد زيادي كتاب است .