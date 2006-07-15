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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۵۱

مسابقات "كاپ يك" قهرماني كشور برگزار شد

مسابقات "كاپ يك" قهرماني كشور برگزار شد

مسابقات "كاپ يك" قهرماني كشور در رشته آبهاي آرام مردان يادواره مرحوم همايون غياثي داور بين المللي كشور روز جمعه 23 تيرماه در درياچه مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين مسابقات با شركت 13 تيم از 13 استان كشور برگزار شد كه 100 ورزشكار مرد شركت كننده در اين مسابقات در رشته هاي كاياك يك و دو نفره درمسافتهاي 1000 و 500 متر، كاياك چهار نفره در مسافت 1000 متر و كانو كانادايي 1 و 2 نفره در مسافتهاي 1000 و 500 متربا هم به رقابت پرداختند.

 در رشته k-1  پانصد متر استانهاي بوشهر، مازندران و تهران ، رشته k-2  پانصد متر استانهاي  گيلان ، تهران و خوزستان ، رشته k-1 هزار متر استانهاي تهران ، مازندران ، گيلان ، رشته k-2 هزار متر استانهاي گيلان ، مازندران و تهران و در رشته K-4 هزار متر استانهاي گيلان، مازندران و تهران به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.

همچنين دركانو كانادايي نيز در رشته C-1 پانصد متر استانهاي كردستان ، گيلان و مازندران در رشته C-2  پانصد متر استانهاي كردستان ، گيلان و تهران ، در رشته C-1  هزار متر استانهاي كردستان ، تهران و مازندران و در رشته C-2 هزار متر استانهاي گيلان، كردستان و مازندران توانستند با غلبه بر ديگران حريفان به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كنند.

 درمجموع تيمي كانو كانادايي و كاياك ، استانهاي گيلان ، تهران و مازندران  به ترتيب اول تا سوم شدند.

کد مطلب 353201

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