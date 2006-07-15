مسابقات "كاپ يك" قهرماني كشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين مسابقات با شركت 13 تيم از 13 استان كشور برگزار شد كه 100 ورزشكار مرد شركت كننده در اين مسابقات در رشته هاي كاياك يك و دو نفره درمسافتهاي 1000 و 500 متر، كاياك چهار نفره در مسافت 1000 متر و كانو كانادايي 1 و 2 نفره در مسافتهاي 1000 و 500 متربا هم به رقابت پرداختند.

در رشته k-1 پانصد متر استانهاي بوشهر، مازندران و تهران ، رشته k-2 پانصد متر استانهاي گيلان ، تهران و خوزستان ، رشته k-1 هزار متر استانهاي تهران ، مازندران ، گيلان ، رشته k-2 هزار متر استانهاي گيلان ، مازندران و تهران و در رشته K-4 هزار متر استانهاي گيلان، مازندران و تهران به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.

همچنين دركانو كانادايي نيز در رشته C-1 پانصد متر استانهاي كردستان ، گيلان و مازندران در رشته C-2 پانصد متر استانهاي كردستان ، گيلان و تهران ، در رشته C-1 هزار متر استانهاي كردستان ، تهران و مازندران و در رشته C-2 هزار متر استانهاي گيلان، كردستان و مازندران توانستند با غلبه بر ديگران حريفان به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كنند.

درمجموع تيمي كانو كانادايي و كاياك ، استانهاي گيلان ، تهران و مازندران به ترتيب اول تا سوم شدند.