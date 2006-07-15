پليس ضد شورش روسيه تجمع معترضان گروه هشت را برهم زد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، با وجود ممنوعيت برگزاري هرگونه راهپيمايي طي برگزاري اجلاس سه روزه گروه هشت در سنت پترزبورگ كه روز دوشنبه به پايان خواهد رسيد، حدود صد تن از كمونيستها درمركز سنت پترزبورگ گردهم آمدند .



به اين گروه ، از معترضان اجازه داده شد در محلي به شعاع چهاركيلومتر راهپيمايي كنند، اما به آنها اجازه حمل پلاكارت و سردادن شعار داده نشد .

هنگامي كه برخي ازفعالان كمونيست تلاش كردند، تظاهرات را به خيابانها بكشانند، پليس ضد شورش مداخله كرد و دراين رابطه 5 تن را دستگير كرد .



معترضان دراين راهپيمايي شعارهايي مانند:" گروه هشت غيرقانوني است "، "جهان بدون گروه هشت "، روسيه بدون پوتين "سردادند .



در حالي كه روسيه تلاش مي كند فضايي به ظاهر آرام را براي برگزاري اجلاس سران هشت كشور صنعتي فراهم كند، شماري از فعالان حقوق بشر و معترضين به سياست هاي جرج بوش در حالي كه براي برگزاري تظاهرات و اعتراض به محل اجلاس جي هشت روانه مي شدند، در سنت پترزبورگ دستگير شدند.



غيراز اعضاي گروهي كه در ميان تدابير شديد امنيتي دستگير شده اند، گروههاي بسيار زياد ديگر نيز در حال ورود به اين شهر هستند.



رهبران هشت كشور صنعتي بزرگ جهان از امروز شنبه در سنت پترزبورگ روسيه گردهم مي آيند تا مسائل مهم بين المللي از جمله تحولات خاورميانه، موضوع هسته اي ايران، بحران هسته اي و موشكي كره شمالي، امنيت انرژي و مسئله جنجال برانگيزي مانند وضعيت دمكراسي در روسيه و ... را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهند.