شوراي نگهبان ظرفيت افزايش كارآيي خود در صيانت از قانون اساسي را دارد

سيد حسين مير محمد صادقي كه به مناسبت بيست و ششمين سالروز تاسيس شوراي نگهبان قانون اساسي با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: در دوران مشروطيت، "علماي طراز اول" مسئوليت امروز شوراي نگهبان را عهده دار بودند.

وي افزود: در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، دادگاه قانون اساسي وظايف شوراي نگهبان كشورمان را انجام مي دهند، ولي عملكرد آنها مانند ما نيست كه مصوبات مجلس را تائيد كنند، بلكه هر كس تشخيص داد كه قانون مصوب نهاد قانونگذاري مغاير با قانون اساسي است، مي تواند به دادگاه مذكور شكايت برد و چنانچه اين دادگاه تشخيص دهد مصوبه يا قانون مورد شكايت افراد، با قانون اساسي مغايرت دارد، حكم به ابطال آن مي دهد.

از اين حقوقدان صاحب نام كشورمان سئوال شد "آيا تاسيس دادگاه قانون اساسي براي رسيدگي به شكايات مردم در زمينه مغايرت مصوبات، قوانين و مقررات جاري كشور با قانون اساسي و شرع و يا نقض قانون اساسي مي تواند الگويي براي كشورمان باشد"؟

شوراي نگهبان در اين زمينه "خوب" عمل كرده ولي در برخي موارد اين ابهام وجود دارد كه سياسي عمل شده است كه بايد با تدبير، اين شائبه را رفع كرد

وي در پاسخ متذكر شد: ديوان عدالت اداري در كشور ما تقريبا مانند دادگاه قانون اساسي عمل مي كند و چنانچه هر يك از مصوبات هيات وزرا مورد شكايت مردم قرار گيرد و شكات خواستار ابطال آن باشند، اين ديوان بايد مساله را بررسي و نظر خود را در خصوص مورد شكايت اعلام كند.

مير محمد صادقي تاكيد كرد: نظام ما اسلامي است و نسبت به انطباق قوانين با موازين شرعي حساسيت دارد و هر فرد نمي تواند تشخيص دهد يك مصوبه با شرع يا قانون اساسي مغايرت دارد و هر قاضي نيز مجاز به ابطال مصوبات مراجع قانون گذار نيست، بلكه اين كار نياز به تخصص لازم دارد.

رئيس دانشكده علوم قضايي گفت: شوراي نگهبان طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي وظيفه دارد مصوبات مجلس شوراي اسلامي را از نظر انطباق يا عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و از آنجا كه دو مسئوليت را بر عهده دارد، از دو گروه فقها و حقوقدانان تشكيل شده است.

از سخنگوي سابق قوه قضاييه سئوال شد چرا وظيفه پاسداري از شرع و قانون اساسي بر عهده يكي از قوا قرار نگرفته كه وي پاسخ داد: بررسي انطباق يا مغايرت مصوبات با قانون اساسي و شرع، بخشي از فرآيند قانونگذاري است و چون قوه مقننه از قواي مجريه و قضاييه مجزاست، بايد روند قانونگذاري را در درون نهاد خود كامل كند.

مير محمد صادقي با تاكيد بر اين كه تشخيص انطباق يا مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون اساسي امري كاملا تخصصي است، اظهار داشت: اين كار بايد توسط مجتهدان و حقوقدانان ورزيده و از طريق شوراي نگهبان قانون اساسي انجام شود، اما بي ترديد مي توان از افرادي متخصص تر در حوزه هاي فقه و حقوق براي حضور در اين شورا بهره گرفت.

شوراي نگهبان براي بهتر شدن عملكرد خود، به هيچ وجه نبايد در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات، ملاحظات سياسي و مصالح فردي و گروهي را در نظر گيرد و همچنين در انتخاب اعضاي اين شورا، بايد كمال گرايي و استفاده از افراد برجسته مد نظر قرار گيرد

به اعتقاد اين حقوقدان برجسته، در بخش ديگري از اين گفت و گو به بررسي عملكرد شوراي نگهبان در 26 سال گذشته پرداخت و گفت: هرگز نمي توان گفت عملكرد يك نهاد يا دستگاه اجرايي به صورت مطلق خوب و بدون عيب است، اما عملكرد شوراي مذكور مجموعا خوب ارزيابي مي شود.

وي خاطر نشان كرد كه شوراي نگهبان براي بهتر شدن عملكرد خود، به هيچ وجه نبايد در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات، ملاحظات سياسي و مصالح فردي و گروهي را در نظر گيرد و همچنين در انتخاب اعضاي اين شورا، بايد كمال گرايي و استفاده از افراد برجسته مد نظر قرار گيرد.

اين حقوقدان معتقد است گاهي در بررسي تطبيق يا مغايرت مصوبات با شرع انور، اجتهاد پويا مورد توجه قرار نمي گيرد كه اين مساله بارها از سوي امام خميني (ره) نيز مورد انتقاد واقع شده و چنانچه فقه شيعه در انجام وظايف محوله محور باشد، نيازي به داوري و اعلام راي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان نيست.

مير محمد صادقي درباره عملكرد شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات نيز اظهار داشت: شوراي نگهبان در اين زمينه "خوب" عمل كرده ولي در برخي موارد اين ابهام وجود دارد كه سياسي عمل شده است كه بايد با تدبير، اين شائبه را رفع كرد.