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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۱

دكتر قراخانلو در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال:

نگاه من به آينده فوتبال كاملا روشن است / فوتبال به ورزش اول كشور تبديل شده است

نگاه من به آينده فوتبال كاملا روشن است / فوتبال به ورزش اول كشور تبديل شده است

دكتر قراخانلو با بيان اينكه به آينده فوتبال خوشبين است تاكيد كرد اين رشته پرطرفدار به ورزش اول ايران تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار" مهر" رئيس كميته ملي المپيك كه در نشست نخبگان و كارشناسان فوتبال با مهندس علي آبادي سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: در فوتبال ما نقاط مثبت بسيار زياد است و اميدواريم در سايه همفكري و برنامه ريزي دقيق بتوانيم از اين نقاط مثبت به نفع بالا بردن و موفقيت فوتبال كشورمان استفاده كنيم.

دكتررضا قراخانلو دربخش ديگري ازسخنان خود گفت: واقعيت اين است كه فوتبال به عنوان ورزش اول ايران جاي خود را در بين مردم و خانواده ها بازكرده است و بايد با استفاده ازعلم روز و دانش و تجربه بزرگان اين ورزش به جايگاه شايسته اي دست پيدا كنيم.

قراخانلو درادامه تاكيد كرد : مجمع فدراسيون فوتبال بايد اقتدار داشته باشد و حرفش نافذ باشد. اگر اينچنين مجمعي داشتيم مطمئن باشيد كه مي توانيم برنامه هاي فوتبال را به طور كامل به اجرا در آوريم و به موفقيت برسيم.

رئيس كميته ملي المپيك درپايان تاكيد كرد: متاسفانه با اتفاقاتي كه در فوتبال رخ داد مسائل شيرين را براي خودمان تلخ كرديم اما با اين حال نگاه من به آينده كاملا روشن است.

کد مطلب 353218

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