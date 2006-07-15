نگاه من به آينده فوتبال كاملا روشن است / فوتبال به ورزش اول كشور تبديل شده است

به گزارش خبرنگار" مهر" رئيس كميته ملي المپيك كه در نشست نخبگان و كارشناسان فوتبال با مهندس علي آبادي سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: در فوتبال ما نقاط مثبت بسيار زياد است و اميدواريم در سايه همفكري و برنامه ريزي دقيق بتوانيم از اين نقاط مثبت به نفع بالا بردن و موفقيت فوتبال كشورمان استفاده كنيم.

دكتررضا قراخانلو دربخش ديگري ازسخنان خود گفت: واقعيت اين است كه فوتبال به عنوان ورزش اول ايران جاي خود را در بين مردم و خانواده ها بازكرده است و بايد با استفاده ازعلم روز و دانش و تجربه بزرگان اين ورزش به جايگاه شايسته اي دست پيدا كنيم.

قراخانلو درادامه تاكيد كرد : مجمع فدراسيون فوتبال بايد اقتدار داشته باشد و حرفش نافذ باشد. اگر اينچنين مجمعي داشتيم مطمئن باشيد كه مي توانيم برنامه هاي فوتبال را به طور كامل به اجرا در آوريم و به موفقيت برسيم.

رئيس كميته ملي المپيك درپايان تاكيد كرد: متاسفانه با اتفاقاتي كه در فوتبال رخ داد مسائل شيرين را براي خودمان تلخ كرديم اما با اين حال نگاه من به آينده كاملا روشن است.