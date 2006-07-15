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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۸

/ به منظور جلوگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي /

معاونت امور فرهنگي و پيشگيري در كرج ايجاد مي شود

معاونت امور فرهنگي و پيشگيري جهت جلوگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي در زمينه هاي مختلف در كرج ايجاد مي شود.

معاون مديركل بهزيستي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: اين مركز به دنبال تجربه موفق تاسيس اين معاونت در تهران با هدف ساماندهي مشكلات و آسيبهاي اجتماعي اين شهرستان راه اندازي مي شود .

دكتر مجتبي بابايي راد خاطر نشان كرد: مركز ياد شده مي تواند در زمينه پيشگيري از بروز هر آسيبي در جامعه موثر باشد و زمينه جلوگيري از معلوليت هاي ذهني و جسمي و آسيب هاي اجتماعي را فراهم كند.

رئيس اداره بهزيستي كرج افزود: راه اندازي يك تيم سيار شناسايي آسيب هاي اجتماعي از اولويت هاي برنامه هاي بهزيستي در شهرستان كرج است .

وي تصريح كرد: اين تيم سيار آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه را برسي كرده و با يك گروه كارشناسي در مناطق مختلف شهري به مشكلات و معضلات مردم مي پردازد و شهروندان مي توانند با مراجعه به اين تيم سيار مشكلات خود را مطرح كنند و با همكاري مشاوران و كارشناسان توجيه شوند.

بابايي راد در پايان يادآور شد: خط تلفن 123 نيز كه هم اكنون در تهران فعال است از اين پس در كرج نيز فعال خواهد شد و شهروندان كرجي مي توانند با تماس تلفني مشكلات خود را مطرح و از كارشناسان مجرب راهنمايي بگيرند.

کد مطلب 353221

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