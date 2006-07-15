معاونت امور فرهنگي و پيشگيري در كرج ايجاد مي شود

معاون مديركل بهزيستي استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: اين مركز به دنبال تجربه موفق تاسيس اين معاونت در تهران با هدف ساماندهي مشكلات و آسيبهاي اجتماعي اين شهرستان راه اندازي مي شود .

دكتر مجتبي بابايي راد خاطر نشان كرد: مركز ياد شده مي تواند در زمينه پيشگيري از بروز هر آسيبي در جامعه موثر باشد و زمينه جلوگيري از معلوليت هاي ذهني و جسمي و آسيب هاي اجتماعي را فراهم كند.

رئيس اداره بهزيستي كرج افزود: راه اندازي يك تيم سيار شناسايي آسيب هاي اجتماعي از اولويت هاي برنامه هاي بهزيستي در شهرستان كرج است .

وي تصريح كرد: اين تيم سيار آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه را برسي كرده و با يك گروه كارشناسي در مناطق مختلف شهري به مشكلات و معضلات مردم مي پردازد و شهروندان مي توانند با مراجعه به اين تيم سيار مشكلات خود را مطرح كنند و با همكاري مشاوران و كارشناسان توجيه شوند.

بابايي راد در پايان يادآور شد: خط تلفن 123 نيز كه هم اكنون در تهران فعال است از اين پس در كرج نيز فعال خواهد شد و شهروندان كرجي مي توانند با تماس تلفني مشكلات خود را مطرح و از كارشناسان مجرب راهنمايي بگيرند.