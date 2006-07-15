مشمولان اعضاي هيات علمي جهت اعزام به آموزش فراخوانده شدند / عدم حضور مشمولان سبب حذف آنها از سهميه هيات علمي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، آن دسته از مشمولان وظيفه دانشگاه هاي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه امام جعفر صادق (ص) و دانشگاه شاهد كه از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح با عضويت آنان بعنوان هيات علمي و خدمت در دانشگاه هاي فوق موافقت شده است، بايد جهت اعزام به دوره آموزش در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 10/5/1385 در پادگان ولي عصر (عج) واقع در ميدان سپاه حضور يابند تا جهت طي دوره آموزش اعزام شوند.

آموزش اين افراد در همان روز در دانشگاه امام حسين (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي واقع در بزرگراه شهيد بابايي شروع خواهد شد.

اعضاي هيئت علمي بايد 15 روز قبل از اعزام نسبت به تزريق واكسن مننژيت اقدام كنند. مشمولان فوق چنانچه در اعزام فوق شركت نكنند از سهميه هيات علمي حذف خواهد شد.