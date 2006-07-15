  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۷

مصطفوي در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال :

نگران آينده فوتبال هستيم / اميدوارم اين نشست زمينه استفاده از خرد جمعي را فراهم كند

نگران آينده فوتبال هستيم / اميدوارم اين نشست زمينه استفاده از خرد جمعي را فراهم كند

داريوش مصطفوي گفت: اميدوارم برگزاري جلسات با نخبگان و كارشناسان زمينه استفاده از خرد جمعي در فوتبال را فراهم كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" دبير موقت فدراسيون فوتبال كه در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: همه ما مي دانيم كه وقت بسيار تنگ است و همه ما هم براي آينده فوتبال نگران هستيم. اين گردهمايي را به فال نيك مي گيريم.
داريوش مصطفوي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اميدواريم بتوانيم با استفاده از نظرات كارشناسان و نخبگان فوتبال زمينه اي را فراهم كنيم تا با خرد جمعي، اين ورزش پرطرفدار را به جايگاه اصلي خود برسانيم.
کد مطلب 353223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها