نگران آينده فوتبال هستيم / اميدوارم اين نشست زمينه استفاده از خرد جمعي را فراهم كند

به گزارش خبرنگار" مهر" دبير موقت فدراسيون فوتبال كه در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: همه ما مي دانيم كه وقت بسيار تنگ است و همه ما هم براي آينده فوتبال نگران هستيم. اين گردهمايي را به فال نيك مي گيريم.

داريوش مصطفوي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اميدواريم بتوانيم با استفاده از نظرات كارشناسان و نخبگان فوتبال زمينه اي را فراهم كنيم تا با خرد جمعي، اين ورزش پرطرفدار را به جايگاه اصلي خود برسانيم.

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