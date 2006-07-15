لبنان خواستار به تعويق افتادن بازيهاي فوتبال غرب آسيا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، فدراسيون فوتبال لبنان امروز در پايان نشست فوق العاده كميته عالي اين فدراسيون در بيروت اعلام كرد كه از كميته فوتبال غرب آسيا خواسته است تا بازيهاي غرب آسيا را كه قرار بود از 25 ژولاي تا 3 آگوست (3 تا 12 مرداد) در لبنان برگزار شود، به سبب تجاوزات مستمر رژيم اسرائيل به مناطق مختلف لبنان به زمان ديگري موكول كند.

در بيانيه فدراسيون فوتبال لبنان آمده است : اين فدراسيون با توجه به ارزشهاي والايي كه اين بازيها براي لبنان دارد،خود را به سازماندهي و برگزاري آن متعهد مي داند و زمان جديد آن را با هماهنگي فدراسيون غرب آسيا متعاقبا اعلام خواهد كرد و اين مسئله را با تعهدات تيمهاي شركت كننده در زمينه منطقه اي و قاره اي نيز هماهنگ خواهد كرد.