190 واحد دانشگاه آزاد به مركز مشاوره دانشجويي مجهز شدند / آيين نامه مشاوره دانشگاه آزاد اصلاح مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مهندس احمدي در نشست خبري فعاليت هاي معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد افزود: به منظور فعال شدن دفاتر مشاوره دانشجويي، دوره هاي آموزشي در تمامي واحدها در نظر گرفته شد كه مرحله اول آن سال گذشته برگزار شد و مرحله دوم آن امسال برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: وجود دفتر مشاوره براي دانشجويي كه در بحران جواني قرار دارد و نياز به هم صحبت و مشاور دارد بسيار ضروري است زيرا در صورت عدم وجود اين مراكز دانشجويان ناخودآگاه به سمت افراد غير متخصص روي مي آورند.

مدير كل دفتر خدمات اجتماعي و رفاهي دانشگاه آزاد تاكيد كرد: به همين منظور آيين نامه مشاوره و دفاتر مشاوره در واحدهاي مختلف دانشگاه اصلاح خواهد شد و با رويكردي جديد به سمت بهبود اين مراكز خواهد رفت.

مهندس احمدي گفت: مقوله مشاوره بيشتر از غذا و خوراك دانشجو اهميت دارد به همين خاطر طرح ارائه خدمات مشاوره به صورت مكانيزه براي دانشجويان دانشگاه آزاد كه امكان حل مشكلات خود به صورت حضوري را ندارند در دست اقدام است.

وي خاطر نشان كرد: بايد تلاش كرد تا دانشجويان مهارت زندگي را پيش از ازدواج فرا گيرند به همين خاطر از طريق تعامل با مراجع ذي صلاح مانند سازمان ملي جوانان و هلال احمر تلاش براي آموزش اين مهارت در دانشگاه آزاد آغاز خواهد شد.

مدير كل دفتر خدمات اجتماعي و رفاهي دانشگاه آزاد اضافه كرد : با مذاكراتي كه با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است در صورت تصويب واحد درسي به نام مهارت زندگي در واحدهاي تمامي رشته هاي دانشگاهي به صورت عمومي ارائه خواهد شد.