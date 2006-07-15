نشست بررسي سينماي اقتباسي در خبرگزاري مهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نشست اسفندياري (مدير بخش معناگرا در فارابي) درباره دلايل بي ميلي فيلمسازان به اقتباس از ادبيات داستاني گفت: "اين امر دلايل زيادي دارد كه يكي از آنها به قوي نبودن ادبيات دراماتيك برمي گردد. در ايران تعداد آثار متعلق به ادبيات دراماتيك كه عمق و زيبايي لازم براي اقتباس را داشته باشند، بسيار اندك است. در دوران مشروطيت موجي در زمينه نگارش ادبيات دراماتيك و داستاني به وجود آمد كه از قواعد ارسطويي پيروي مي كرد. اما اين آثار در برهه اي از زمان متوقف و توليد انديشه در اين زمينه با كاهشي قابل توجه رو به رو شد."

وي در بخشي ديگر خاطرنشان كرد: "پس از پيروزي انقلاب نويسندگان و فعالان عرصه ادبيات داستاني و دراماتيك از انقلاب عقب ماندند و با تغيير و تحولات عميقي كه از نظر اجتماعي و فرهنگي در جامعه به وجود آمد نتوانستند به خوبي هماهنگ شوند و همين مساله دليلي شد براي اينكه سينما بر اساس نيازها، ضرورت ها و شرايط روز جامعه پيش برود و رشد پيدا كند و از ادبيات داستاني پيشي بگيرد. همين مساله روي استفاده سينماگران از ادبيات معاصر تاثير چشمگيري گذاشت و اين روند تا چند سال پس از انقلاب نيز ادامه پيدا كرد."



در ادامه نشست، نجفي درباره رويگرداني سينماگران در استفاده از ادبيات داستاني گفت: "ويژگي اصلي داستان هاي ايراني استفاده از حالت توصيفي به جاي بهره گيري از جلوه هاي تصويري است. به عبارت ديگر، داستان ايراني بيشتر مبتني بر حكايت است و همين مساله اثر را فارغ از تصويرسازي هاي مورد نياز عرصه سينما مي كند، در حالي كه داستان نويسان خارجي آثار خود را به شدت بر پايه تصويرسازي استوار مي كردند و همين رغبت سينماگران به اقتباس سينمايي از ادبيات داستاني را افزايش مي داد."



وي در ادامه افزود: "يكي از نكاتي كه موجب مي شود ادبيات داستاني در سال هاي اخير چندان مورد توجه سينماگران قرار نگيرد، مساله تفاوت خط قرمزها و مميزي ها در عرصه نگارش كتاب و ساخت فيلم است. به اين مفهوم كه مطالب و مسايلي را مي توان در يك رمان مطرح كرد كه قابل طرح در فيلم سينمايي نيست. همين مساله روي ذهنيت كارگردان ها تاثير مي گذارد و شرايط اقتباس يك فيلمنامه از اثري داستاني را با مشكل مواجه مي سازد."



مصطفي جمشيدي (مدير بخش سينماي اقتباسي بنياد سينمايي فارابي) در ادامه نشست به مساله انواع ادبيات داستاني اشاره كرد و گفت: "در مجموع ما دو نوع ادبيات ماندني و خواندني داريم. ادبيات ماندني سطح كيفي بالايي دارد و ماندگار مي شود، مثل رمان "سووشون" سيمين دانشور. در كنار اين نوعي ادبيات داستاني هم هست كه بيشتر جنبه خواندني دارد و بسيار پرفروش هم مي شود، اما از لحاظ كيفي در سطح آثار شاخص نيست، مثل "بامداد خمار". اقتباس از هر كدام اين نوع داستان ها نيازمند نگاه و شيوه اقتباسي متفاوتي است."



فرزاد موتمن هم در اين نشست از مساله وجود موانع اقتصادي در زمينه سينماي اقتباسي ايران ياد كرد و گفت: "در همه جاي دنيا قانون عرضه و تقاضا وجود دارد و تهيه كنندگان سينما به دنبال اقتباس از آثار ادبي مي روند كه فروش گسترده و قابل توجهي داشته اند و به اين وسيله بخشي از درآمد خود را تضمين مي كنند. اما در ايران مساله فروش رمان و ادبيات داستاني چندان قابل اعتماد نيست و شاخص مطمئني به شمار نمي رود."



گزارش كامل نشست بررسي سينماي اقتباسي در خبرگزاري مهر به زودي منتشر مي شود.