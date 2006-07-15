ورزش بايد نقد شود / استفاده از خرد جمعي بايد عملي شود و در حد شعار نباشد

به گزارش خبرنگار" مهر" دكتر محمد حسين قريب كه در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال با رئيس سازمان تربيت بدني سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: با نقد كردن عملكرد ورزش اين زمينه را فراهم مي كنيم كه بازگشت به گذشته نداشته باشيم و اميدوارم بتوانيم با اتخاذ تدابيري درست و منطقي رو به جلو حركت كنيم.

مديرعامل باشگاه استقلال در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: اگر به بحث استفاده از خرد جمعي پايبند هستيم بايد تا انتها به اين شعار پايبند باشيم و به گونه اي عمل نكنيم كه بعد از مدتي عنوان شود اين طرح هم درحد حرف و شعارباقي ماند و فراموش شد.

دكتر قريب در پايان گفت: اگر قرار است با خرد جمعي جلو برويم بايد همه بحث ها و تصميم ها كارشناسي شود و وعده هايي كه مي دهيم عملي شود تا بعدا عليه خودمان استفاده نشود.