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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۰

محمد حسين قريب در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال :

ورزش بايد نقد شود / استفاده از خرد جمعي بايد عملي شود و در حد شعار نباشد

ورزش بايد نقد شود / استفاده از خرد جمعي بايد عملي شود و در حد شعار نباشد

مديرعامل باشگاه استقلال تاكيد كرد مطرح كردن استفاده از خرد جمعي حرف سنگين و مسئوليت آوري است كه بايد تا انتها بر آن پايبند بود.

به گزارش خبرنگار" مهر" دكتر محمد حسين قريب كه در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال با رئيس سازمان تربيت بدني سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: با نقد كردن عملكرد ورزش اين زمينه را فراهم مي كنيم كه بازگشت به گذشته نداشته باشيم و اميدوارم بتوانيم با اتخاذ تدابيري درست و منطقي رو به جلو حركت كنيم.

مديرعامل باشگاه استقلال در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: اگر به بحث استفاده از خرد جمعي پايبند هستيم بايد تا انتها به اين شعار پايبند باشيم و به گونه اي عمل نكنيم كه بعد از مدتي عنوان شود اين طرح هم درحد حرف و شعارباقي ماند و فراموش شد.

دكتر قريب در پايان گفت: اگر قرار است با خرد جمعي جلو برويم بايد همه بحث ها و تصميم ها كارشناسي شود و وعده هايي كه مي دهيم عملي شود تا بعدا عليه خودمان استفاده نشود.

کد مطلب 353241

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