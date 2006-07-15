تاريخ درباره رفتار حاميان جنايت عليه مردم بي دفاع فلسطين و لبنان قضاوت عادلانه خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نامه اين جمعيت آمده است: سخنگوي دولت فلسطين طي روزهاي گذشته اعلام نمودكه اين دولت آماده است تا نظامي اسرائيلي رادر قبال آزادي 450 كودك، 225 زن و 325 مرد غير نظامي ربوده شده از مردم منطقه غزه آغاز نمايد.آقاي دبير كل، دولت فلسطين علاوه بر آمادگي براي تبادل يك اسير اسرائيلي در برابر هزار كودك و مرد و زن فلسطيني ربوده شده قطعا از نقاط تاريك عملكرد مجامع بين المللي و مقامات بسياري از دولتهاي جهان امروز درتاريخ باقي خواهد ماند.

بيانيه مي افزايد: آقاي دبير كل مقامات دولتهايي كه همگام با سازمان ملل در برابر هزار مورد جنايت و صدها موردتجاوز و بمباران نقاط غيرنظامي غزه سكوت نموده اند و درخواست مفهوم معاوضه 450 كودك 225 زن، 325 مرد غير نظامي فلسطين در برابر يك نظايم اسرائيلي ناديده گرفته اند بايد امروز در برابر به خاك و خون كشيده شدن كشور فاقد ارتش لبنان را نيز با شدت همراهي كنند.

اقاي دبير كل در برابر حجم بسيار بالاي جنايات انجام شده به نظر مي رسد جنابعالي به عنوان بالاترين مقام سازمان ملل متحد بايد پاسخگوي سئوالات بسيار زيادي باشيد. چرا سازمان ملل و شوراي امنيت در برابر ربوده شدن 675 كودك و زن فلسطيني از غزه همچنان سكوت كرده است؟ چرا جنابعالي به مفهوم دردناك آمادگي دولت فلسطين اشغالي بار معاوضه يك نظام اسرائيلي با 675 كودك زن و مرد اسير فلسطين توجه نكرده و آن را به نظر مردم جهان نرسانيده ايد؟

آقاي دبير كل تمامي تاسيسات زيربنايي كشور فاقد ارتش لبنان توسط جنگنده هاي رژيم اسرائيلي ظرف كمتر از دو روز مورد تهاجم و نابودي كامل پيش رفته است و در چنين شرايطي با كدام منطق انساني از دولت فاقد نيروي نظامي لبنان درخواست انحلال نيروي مقاومت ملي لبنان را كرد.شوراي امنيت سازمان ملل متحد در برابر وتو محكوميت از سوي آمريكا به كدام راهكار انساني و بازدارنده متوسل خواهد شد.

آقاي دبير كل رژيم نژاد پرست اسرائيل همچون مورد فلسطين رسما موضوع ترور رهبر گروه مقاومت ملي لبنان جناب آقاي سيد حسن نصر الله را اعلام نموده است. جمعيت مصدوميت مايل است بداند سازمان ملل وشوراي امنيت در برابر اقدام به ترور از پيش اعلام شده چه اقدامي خواهد داشت.

آقاي دبير كل دولت نژادپرست اسرائيل رباينده 450 كودك 225 زن و 325 مرد غير نظامي در برابر اسارت يك نيروي نظامي خود با توسل به دروغ بي هيچ دغدغه اي اقدامات خود را به عنوان مقابله با تروريست مي داند و به هر جنايتي اقدام مي نمايد متاسفانه مقامات كشورهايي همانند آمريكا و انگليس از چنين اقدامي تحت عنوان حمايت از مبارزه تا تروريست پرداخته اند و به همين دليل قطعنامه ديرهنگام شوراي امنيت عليه اقدامات اين كشور نيز وتو مي نمايد.

آقاي دبير كل جمعيت مصدومينت از جنابعالي سوال مي نمايد كه آيا براي اعتراض به اين حجم تهاجم بي شرمانه ناتواني و استيصال دبير كل شوراي امنيت سازمان ملل در برابر جنايات وبط استعفاي اعتراضي جنابعالي نرسيده است.

جمعيت مصدومين ضمن حمايت از مردم مظلوم تنها و بي دفاع لبنان و فلسطين از اقدامات مقامات دولتهايي همچون آمريكا و انگليس اعلام انزجار نموده و از مقامات دولت ها و مراكز بين المللي درخواست دارد همچون مردم آزادانديش و انساندوست بسياري از كشورها از رويه انساني و اخلاقي تبعيت كرده و مقابله عملي با رفتار جنايتكارانه رژيم نژاد پرست اسرائيل بپردازد.

اين بيانيه تاكيد كرد: جمعيت مصدومين اطمينان دارد كه تاريخ رفتار حاميان جنايت غيرانساني عليه مردم بي دفاع فلسطين و لبنان قضاوت عادلانه خواهد داشت و بسياري از كساني را كه امروز به دليل تمايل به حضور در مسند قدرت با جنايت اين رژيم همراهي مي نمايد موجوداتي همچون چنگيز، هيتلر، موسوليني، ناپلئون، ميلوشوويچ و صدام از آمريكا حمايت خواهند كرد.