به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، صندوق مهر رضا (ع) درنتيجه ادغام سه صندوق توسعه اشتغال روستايي ، صندوق ايجاد فرصت هاي شغلي و صندوق ازدواج جوانان با هدف حمايت از قشر جوان و توجه به مناطق حاشيه اي و روستايي تشكيل شده است.

براساس اين گزارش، در 366 شهرستان در سراسر كشور نمايندگي براي صندوق مهر رضا (ع) ايجاد و پيش بيني شده كه هر شهرستان داراي سرمايه ثابت ، مشخص منابع براي رفع نيازها باشد.

همچنين در نظر گرفته شده است، صندوق هر شهرستان داراي يك هيئت مديره ناظر باشد كه فرمانداران شهرستان ها نيز رئيس هيات مديره صندوق ها خواهند بود. اعضاي صندوق متشكل از مردم، معتمدين وخيرين و مديران صندوق ها خواهند بود.

البته به جز بحث نظارت و راهبردي كلي ، ساير امور توسط دفاتر شهرستان ها انجام مي شود.

درحال حاضر هماهنگي هاي ميان صندوق مهر رضا (ع) و بانك ها براي پرداخت وام ازدواج در حال انجام است كه به زودي نيز اين وام ها درقالب يك مديريت يك پارچه براي پرداخت وام ازدواج جوانان صورت خواهد گرفت.

اين گزارش حاكيست، صندوق مهر رضا داراي شعبات دريافت و پرداخت مالي نيست به همين منظور وام ها براي پرداخت در اختيار بانك ها قرارمي گيرد.

مدير عامل صندوق مهر رضا پيش از اين با اعلام آمادگي دو بانك كشاورزي و ملت براي پرداخت وام و دريافت اقساط آن، اظهار داشته است: بانك كشاورزي در بخش روستايي و بانك ملت در شهرستان ها چنين اقدامي را صورت خواهند داد.

سيد حسين شبيري اضافه كرده است: منابع صندوق براي پرداخت وام يك ميليون توماني ازدواج ( 500 ميليون تومان بدهي زوج) با توجه به معرفي نامه هاي صندوق در اختيار دو بانك ملت و كشاورزي قرارمي گيرد.

شبيري با بيان اينكه با مراجعه به دفاتر پستي سراسركشور ، فرم هاي تقاضا براي دريافت وام ازدواج مسيراست، افزوده است: با ارسال اين فرم ها به صندوق مهر رضا ، تقاضا براي دريافت وام ازدواج مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه هيچ منعي براي دريافت آن توسط هر فردي وجود ندارد .

وي با اشاره به سود 4 درصدي وام هاي قرض الحسنه بانك هاي دولتي، اظهار داشته است: نرخ سود وام قرض الحسنه ازدواج صندوق مهر رضا (ع) هنوز مشخص نشده اما حداكثر اين نرخ 4 درصد است ولي با اين وجود امكان كاهش اين نرخ نيز وجود دارد كه درحال حاضر مراحل قانوني خود را سپري مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه هيچ گزينشي براي پرداخت وام ازدواج نيست، افزوده است: هر كس به هر شكل و عنوان چه در بخش شهري و روستايي نيازمند دريافت وام باشد، اين وام را خواهد گرفت.

وي گفته است: مزدوجين از امشب به بعد مشمولين دريافت وام ازدواج صندوق مهر رضا هستند، به عبارت ديگر مزدوجين تاريخ مذكور به بعد كه ازدواج آنها دردفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسيده باشند مشمول دريافت وام خواهد بود.

وي ادامه داده است: انتخاب اين روز به دليل ولادت حضرت فاطمه زهرا (ع) در روز 25 تير ماه سال جاري است .

مدير عامل صندوق مهر رضا بيان كرده است: پرداخت وام ازدواج توسط ساير بانك هاي دولتي نيز دردست بررسي است اما پرداخت وام توسط بانك هاي خصوصي در اين پروژه ديده نشده است.

وي گفته است: در مناطق شهري اگر فرد دريافت كننده وام كارمند رسمي دولت باشند، تنها يك معرفي نامه از محل كار فرد كافي است و درغيراين صورت بايد داراي ضامن كارمند رسمي دولت ياكاسب داراي پروانه كسب باشد و در مناطق روستايي اعلام بانك كشاورزي مبني بر خوش حساب بودن فرد تقاضا كننده وام كافي است.

وي مدت زمان بازپرداخت وام ازدواج را 36 ماه دانسته و گفته است: درتاسيس صندوق مهر رضا پيش بيني استفاده از سايرمنابع بودجه اي نيز شده است.

وي همچنين در خصوص پرداخت وام اشتغال به افراد و گروه‌ها براي ايجاد زمينه اشتغال گفته است: جامعه هدف دريافت كنندگان وام اشتغال به سه گروه استغالات خانگي به ميزان 3 ميليون تومان ، اشتغالات خويش فرما شامل 2 نفركارفرما و شاگرد و كارگاههاي فرد كه داراي 5 نفركارگر كه به هر فرد 25ميليون تومان وام پرداخت مي شود.

وي با بيان اينكه رقم دقيقي از موجودي فعلي صندوق مهر رضا(ع) وجود ندارد، تصريح كرده است: پيش بيني افزايش موجودي صندوق مهر رضا (ع) تا 2 هزار ميليارد تومان وجود دارد.

وي پيش بيني ضريب موفقيت صندوق مهر رضا (ع) را براي ايجاد اشتغال 80 درصد عنوان كرده و گفته است: ماموريت تامين سرمايه براي ايجاد 100 هزار نفر به اين صندوق داده شده كه ميانگين سرمايه براي هر فرد 5 ميليون تومان در زمان بودجه بندي بود كه در كميسيون ها مورد قبول قرارنگرفت و به 4 ميليون تومان كاهش يافت.

وي خاطرنشان كرده است: در سال 84 براي ايجاد 25 هزار شغل ميزان 4 ميليون تومان براي هر فرد بودجه منظور شده بود كه مقرر شده امسال 40 هزار شغل ايجاد شود. مديرعامل صندوق مهر رضا (ع) اضافه كرده است: منبعي براي حقوق اعضاي هيئت مديره صندوق پيش بيني نشده است.