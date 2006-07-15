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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۴۳

با محكوم كردن تجاوزات اين رژيم؛

نخست وزير عراق خواستار موضع قاطع اعراب در قبال اسرائيل شد

"نوري المالكي" نخست وزير عراق امروز شنبه حملات و تجاوزات ارتش رژيم صهيونيستي به لبنان و غزه را محكوم كرد و خواستار موضع جدي كشورهاي عربي در قبال اين جنايت ها شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير عراق با ابراز نگراني از ادامه حملات هوايي ارتش رژيم صهيونيستي به لبنان، درباره پيامدهاي تنش آفريني اين رژيم در منطقه هشدار داد.

مالكي دربيانيه خود همچنين از وزيران امور خارجه عرب خواسته است، در نشست امروز خود در قاهره، موضع روشني را براي محكوم كردن عمليات جنايتكارانه در لبنان و غزه اتخاذ كنند.

وي خاطرنشان كرد: اين حمله ملت برادر لبنان را در برابر حملات اسرائيل،يكپارچه و متحدترخواهد كرد كه اين تجاوزات سبب 
افزايش بحران شده است.

  از زمان آغازحملات گسترده ارتش اشغالگران قدس به لبنان در12 ژولاي (چهارشنبه 20 تير) كه پس ازعمليات حزب الله دراسارت دونظامي اسرائيلي و هلاكت 8 نظامي اين رژيم، دست كم 70 شهروند لبناني شهيد وبيش از 200 تن ديگرزخمي شدند، حملات هوايي و زميني و دريايي ارتش رژيم اسرائيل همچنان درسايه سكوت جامعه جهاني و حمايتهاي آمريكا و موضع منفعلانه كشورهاي عربي ادامه دارد.

کد مطلب 353247

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