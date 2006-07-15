حق ايران براي استفاده از انرژي هسته اي در پيشنهاد هسته اي غرب به رسميت شناخته شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل روزنامه آساهي شيمبون، شيراك همچنين با تشريح اهداف خود اعلام كرد كه در اين نشست مسئله گرم شدن هوا را بار ديگر براي كشورهاي ثروتمند و در حال ظهورقطعا يادآور خواهم شد.

نشست سران گروه هشت قرار است امروز نشست سه روزه خود را در سنت پترزبورگ آغاز كند كه در آن رهبران آمريكا، فرانسه، انگليس، روسيه، آلمان، ژاپن، ايتاليا، كانادا، و رئيس كميسيون اتحاديه اروپا شركت كنند.

وي همچنين گفت : آنها را متقاعد خواهم كرد كه نياز فوري به غلبه بر فقر و بيماريهاي همه گير وجود دارد.

حمايت از آفريقا در زماني كه اين قاره شروع به احياي خود مي كند و همچنين مبارزه با تروريسم و همينطور منع تكثير سلاح هاي كشتار جمعي به ويژه درمورد وضوع هسته اي ايران و مسئله بحران هسته اي كره شمالي از ديگر مسائلي است كه رئيس جمهور فرانسه خود را متعهد به طرح آنها در نشست اخير مي داند.

وي گفت : در اين نشست مسائل امنيتي يكي از موضوعاتي خواهد بود كه بايد به طور اساسي به آن پرداخته شود.

شيراك با ادعاي اينكه برنامه صلح آميز هسته اي ايران سبب نگراني عميق شده است، اظهار داشت : اروپا با حمايت روسيه، آمريكا،و چين رويكردي ديپلماتيك اتخاذ كرده اند و ما پيشنهاد سخاوتمندانه اي ارائه داديم كه در آن به حق ايران براي داشتن انرژي هسته اي صلح آميز احترام مي گذاريم .



به گفته رئيس جمهور فرانسه، اين پيشنهاد هماهنگ با تعهدات مربوط به منع تكثير سلاحهاي هسته اي است.

رئيس جمهوري فرانسه خاطر نشان كرد: ما دوست داريم تا به خاطر ايران و همچنين صلح و امنيت جهاني ،رهبران تهران دست كمك و ياري ما را بگيرند.