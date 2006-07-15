850 هزار نفر در نوبت تشرف به حج تمتع هستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين در حالي است كه سهميه هر سال جمهوري اسلامي ايران بر اساس مصوبه سازمان كنفرانس اسلامي در حج تمتع كمتر از 100هزار نفر است.

بنابراين گزارش ، متقاضيان تشرف به حج تمتع كه در بانك ها سپرده گذاري مي كنند ، بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه از زمان مراجعه به بانك تا هنگام تشرف آنان حدود 8 سال طول مي كشد.

سازمان حج و زيارت از مردم خواست در صورت تمايل و با توجه به اين شرايط ، در بانك ها سپرده گذاري كرده و فيش ويژه حج تمتع را دريافت كنند و پس از آن براي اطلاع از نوبت تشرف ، منتظر اطلاعيه هايي كه در جرايد منتشر مي شود ، باشند.

بر اساس اين گزارش ، آمار سپرده گذاران عمره مفرده نيز تا اول تير امسال به حدود 700 هزار نفر رسيد كه اين آمار نيز كمي بيش از اعزامي هاي عمره سال 86 بود.

با اين وجود افرادي كه از تير ماه جاري براي تشرف به عمره به بانك هاي ملي مراجعه و سپرده گذاري كرده اند ، نوبت اعزام آنان در سال 87 خواهد بود.

همه ساله از جمهوري اسلامي ايران قريب به 100هزار نفر براي حج تمتع و كمي بيش از 500 هزار نفر نيز براي عمره مفرده رهسپار عربستان سعودي مي شوند.