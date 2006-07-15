نگاه بازيكنان به تيم ملي نبايد مادي باشد/ با يك شكست همه چيز برهم مي ريزد

به گزارش خبرنگار " مهر" رسول كربكندي كه در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال با رئيس سازمان تربيت بدني سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب گفت: متاسفانه احساس مي شود برخي بازيكنان به تيم ملي نگاه مادي پيدا كرده اند كه اين امر بر روي عملكرد آنها تاثير منفي مي گذارد.

كربكندي ادامه داد: اميدوارم مسئولان سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال زمينه اي را فراهم كنند كه اين خصيصه نه چندان شايسته از فوتبال و تيم ملي دور شود و بازيكناني كه پيراهن تيم ملي را برتن مي كنند از جان مايه بگذارند.

سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه در فوتبال ايران با يك شسكت همه چيز بر هم مي ريزد و شاهد تغييراتي هستيم كه هيچ سودي به حال فوتبال ندارد.

وي ادامه داد: ما بايد شرايطي را فراهم كنيد كه تحمل و آمادگي پذيرش شكست در بين بازيكنان و مردم بالا برود و اين ذهنيت در مورد فوتبال وجود داشه باشد كه احتمال هر اتفاقي وجود دارد. متاسفانه اين اتفاق در فوتبال ما رخ نداده است و به خاطر يك شكست مجبوريم همه برنامه هايمان را عوض كنيم.