  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۳۷

كربكندي در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال :

نگاه بازيكنان به تيم ملي نبايد مادي باشد/ با يك شكست همه چيز برهم مي ريزد

نگاه بازيكنان به تيم ملي نبايد مادي باشد/ با يك شكست همه چيز برهم مي ريزد

سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان از مسئولان فوتبال خواست زمينه اي را فراهم كنند كه نگاه بازيكنان به تيم ملي مادي نباشد.

به گزارش خبرنگار " مهر" رسول كربكندي كه در نشست هم انديشي نخبگان و كارشناسان فوتبال با رئيس سازمان تربيت بدني سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب گفت: متاسفانه احساس مي شود برخي بازيكنان به تيم ملي نگاه مادي پيدا كرده اند كه اين امر بر روي عملكرد آنها تاثير منفي مي گذارد.

كربكندي ادامه داد: اميدوارم مسئولان سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال زمينه اي را فراهم كنند كه اين خصيصه نه چندان شايسته از فوتبال و تيم ملي دور شود و بازيكناني كه پيراهن تيم ملي را برتن مي كنند از جان مايه بگذارند.

سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه در فوتبال ايران با يك شسكت همه چيز بر هم مي ريزد و شاهد تغييراتي هستيم كه هيچ سودي به حال فوتبال ندارد.

وي ادامه داد: ما بايد شرايطي را فراهم كنيد كه تحمل و آمادگي پذيرش شكست در بين بازيكنان و مردم بالا برود و اين ذهنيت در مورد فوتبال وجود داشه باشد كه احتمال هر اتفاقي وجود دارد. متاسفانه اين اتفاق در فوتبال ما رخ نداده است و به خاطر يك شكست مجبوريم همه برنامه هايمان را عوض كنيم.

کد مطلب 353254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها