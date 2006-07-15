تكذيب ادعاي صهيونيستها درباره حضور ايراني ها در درگيري هاي لبنان / ساختمان دبيرخانه حزب الله در حمله هوايي اسرائيل تخريب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني "الجزيره" قطر، حزب الله لبنان اعلام كرد كه هيچ نظامي ايراني در حمله به ناوشكن اين رژيم در ساحل لبنان شركت نداشته است.

شبكه تلويزيوني العربيه پيشتر به نقل از يك مقام اسرائيلي مدعي شده بود كه حدود 100 ايراني درحال جنگيدن با ارتش اسرائيل در لبنان هستند.

به گزارش فرانس پرس، سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي امروز همچنين مدعي شده بود كه يك موشك ساخت ايران جمعه شب به ناوشكن اين رژيم در ساحل لبنان اصابت كرده است.



در همين حال، از لبنان خبر مي رسد شمار قربانيان حمله بالگردهاي رژيم اشغالگر قدس به شماري از مردم لبنان كه براي در امان ماندن از حملات صهيونيست ها در حال حركت به سوي محل هاي امن بودند، به 23نفر افزايش يافته است.

پيشتر اعلام شده بود كه در اين حمله، 11تن از جمله شماري زن و كودك به شهادت رسيده اند.

در همين حال، ارتش رژيم صهيونيستي با گلوله باران منطقه بيت جبيل در جنوب لبنان دست كم يك شهروند ديگر لبناني را شهيد و 9نفر را زخمي كرد.

از سوي ديگر، خبرگزاري رسمي لبنان به نقل از منابع پليس اين كشور گزارش داد كه در جريان بمباران جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي ساختمان 9طبقه دبيرخانه حزب الله لبنان در ناحيه جنوبي بيروت (ضاحيه) تخريب شده است.

جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي طي دو روز گذشته چندين بار به ناحيه جنوب بيروت حمله كرده اند.

شبكه تلويزيوني العالم نيز اعلام كرد كه شمار زخمي هاي رژيم صهيونيستي در حمله مبارزان حزب الله به شهرك صهيونيست نشين طبريا در شمال فلسطين اشغالي به 61نفر رسيده است.

دراين حال سعدالدين حريري رئيس فراكسيون اكثريت پارلمان لبنان و رئيس جريان آينده، امروز خواستار تحرك جامعه بين المللي براي پايان دادن به تجاوزات اسرائيل به لبنان شد و از كشورهاي عربي خواست تا موضع روشني را در قبال اوضاع كشورش اتخاذ كنند.

وي اين مطلب را هنگام ورود به كويت در چارچوب سفر منطقه اي خود براي تلاش به منظور توقف حملات اسرائيل به لبنان بيان داشت.

حريري گفت : اسرائيل بايد بفهمد كه لبنان يك كشور تروريستي نيست، بلكه يك كشور مبارز است و لبناني ها بايد با يكديگر هرچه بيشتر متحد باشند و وحدت ملي خود را حفظ كنند.

در همين راستا، عبدالله دوم شاه اردن و شيخ حمد بن عيسي آل خليفه شاه بحرين نيز در ديدار امروز خود در منامه بر توقف فوري درگيريها در لبنان و نوار غزه و حل كشمكش و درگيريها از طريق گفتگو تاكيد كردند.