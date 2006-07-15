جوانان به ياري محيط زيست كشور مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سياوش اصغري تاكيد كرد: بسيج سازندگي به عنوان بزرگترين سازمان غير دولتي با برخورداري از سازمان گسترش يافته در تمامي جغرافياي كشور، قادر به سازماندهي نيروهاي داوطلب و پوشش دورافتاده ترين نقاط با همكاري گسترده سازمان هاي دولتي فعال در زمينه محيط زيست و منابع طبيعي است.

وي ادامه داد: با توجه به اهميت منابع طبيعي در زندگي و اقتصاد كشور نيروهاي علاقه مند و داوطلب در قالب برنامه و اردوهاي يك يا چند روزه به منظور درختكاري، بيابان زدايي و مبارزه با آفات و ديگر اقدامات مشابه سازماندهي مي شوند كه به طور مثال، سال گذشته اين جوانان با 237420 نفر روزكار ، 780 هزار هكتار از منابع طبيعي كشور را تحت پوشش قرار دادند.

اصغري همچنين ، به كاشت 30 هزار اصله نهال حرا كه از گونه هاي خاص و كمياب به شمار مي رود در سواحل خليج فارس، مبارزه با آفت سن گندم در استان فارس، كمك به اطفاء حريق و حفاظت از منابع طبيعي و ... اشاره كرد و افزود: با توجه به افزايش درخواست نيروهاي داوطلب به ويژه در فصل تابستان براي شركت در اين گونه برنامه ها، فعاليت در زمينه منابع طبيعي را به عنوان يكي از عرصه هاي اصلي اردوهاي غني سازي اوقات فراغت جوانان اين سازمان قرار داديم.

وي ، برگزاري كلاس هاي آموزشي آشنايي با محيط زيست و منابع طبيعي، برپايي اردوهاي يك يا چند روزه به مناطق نيازمند رسيدگي و نگهداري و همكاري با سازمان هاي مرتبط با موضوع منابع طبيعي را از جمله برنامه هاي اردوهاي هجرت در تابستان سال جاري اعلام كرد كه با همكاري دانش آموزان و دانشجويان داوطلب انجام خواهد شد.