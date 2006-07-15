پيش شرط و ضرب الاجل اروپايي ها راه مذاكره را مي بندد / هدف گذاري آمريكا در برابر ايران فرسايش از درون و دامن زدن به تنش اجتماعي است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" در مشهد، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي كه در هشتمين گردهمائي بسيج اساتيد سراسر كشور در مشهد مقدس سخن مي گفت، افزود: در بسته پيشنهادي غرب، دو پيش شرط تعليق فعاليت هاي هسته اي و پاسخگويي به سئوالات شوراي حكام به طور عمده مطرح است كه جمع بندي مسئولان نظام، عدم پذيرش پيش شرط طرف اروپايي است .

قائم مقام شوراي عالي امنيت ملي افزود: ايران بسته پيشنهادي غرب را در دو بخش سئوالات و ابهامات در دست بررسي دارد و در سفر اخير دكتر لاريجاني نيز بر پذيرش مذاكرات بدون قيد و شرط تاكيد شد.



وي علت فشار امروز غرب بر ايران را موقعيت ژئوپولتيك ايران در منطقه و رفتار مستقلانه در منطقه دانست و گفت: وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تحولات پس از آن در دنياي اسلام، بر نگراني امروز غرب افزوده است.

رحماني فضلي، هدف اقدامات آمريكا در افغانستان، عراق و انقلاب هاي مخملين پس از 11 سپتامبر را، تثبيت هژموني آمريكا در منطقه دانست و خاطر نشان كرد: بر خلاف خواست آمريكا، نيروهاي مخالف غرب در افغانستان، عراق، فلسطين و مصر به عرصه قدرت وارد شده اند و اين نشانه عقب نشيني ايالات متحده از پروژه رهبري جهان است.

به گفته قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي، با شكل گيري اين تحول، اروپا و آمريكا در يك سو و روسيه و چين و هند و پاكستان در طرف ديگر قطب بندي جديدي را شكل مي دهند.

رحماني فضلي هدف اوليه غرب را تغيير ساختار انقلاب ايران دانست و گفت: رويكرد هشت كشور غربي نشان داد اين پروژه به ثمر نمي رسد و به همين دليل امروزه "پروژه تغيير رفتار" از سوي غرب دنبال مي شود كه در آن فرسايش از درون و تنش اجتماعي هدفگذاري شده است.

وي ابزار غرب براي رسيدن به اين هدف را پروژه صلح خاورميانه، حقوق بشر، تروريسم و انرژي هسته اي دانست و خاطر نشان كرد: تروريسم و انرژي هسته اي دو موضوع اصلي امروز افكار عمومي غرب است كه رسانه ها نيز به آن دامن مي زنند .

رحماني فضلي، عامل اصلي مقابله با غرب در شرايط فعلي را ، وحدت داخلي در كشور كار آمدي نظام افزايش رضايتمندي مردم و تاثير گذاري در منطقه خاورميانه و جهان اسلام دانست.