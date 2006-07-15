موفقيت دولت در كنترل رشد اجاره مسكن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت اقتصادي بانك مركزي در گزارشي از وضعيت شاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري اعلام كرد: متوسط اين شاخص در سال 1384 به عدد 7/383 رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 4/14 درصد افزايش يافت . اين در حالي است كه همين افزايش در سال 83 نسبت به سال 82 برابر 3/18 درصد بود .

همچنين كمترين ميزان افزايش شاخص كرايه مسكن اجاري طي سال 84 ، در سه ماهه سوم اين سال رخ داد كه معادل 7/13 درصد بود ، درحالي كه در سه ماهه اول سال 83 شاخص كرايه مسكن اجاري نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ازآن، 3/15 در صد افزايش را نشان مي دهد .

ميزان افزايش شاخص كرايه مسكن اجاري در استان هاي كشور طي سال 84 متفاوت بود . در حالي كه استان كهكيلويه و بويراحمد با 35 درصد افزايش ، بيشترين اجاره بهاء را تجربه كرد ، استان بوشهر با 9/9 درصد افزايش ، شاهد كمترين ميزان رشد اجاره بهاء بود . شاخص مذكور در استان تهران نسبت به سال قبل 7/11 درصد افزايش را نشان مي دهد .

طي سال 84 معدل افزايش شاخص كرايه مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ 9/12 درصد ، در شهرهاي متوسط 9/19 درصد ، ودر شهرهاي كوچك 5/21 درصد بود كه نسبت به سال قبل تنها در شهرهاي بزرگ كاهش يافت و در شهرهاي متوسط و كوچك تفاوت چنداني نداشت . اين معدل در سال 83 در شهرهاي بزرگ برابر 9/17 درصد ، در شهرهاي متوسط 7/19 درصد و در شهرهاي كوچك 21 درصد بوده است .

ميزان افزايش شاخص مذكور در شهرهاي بزرگ طي سه ماهه اول سال 84 نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر 5/14 درصد و در سه ماهه سوم اين سال معادل 8/11 درصد بود .

آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد ميزان افزايش كرايه مسكن اجاري در سال 84 نسبت به سال 83 كاهش يافته و بخصوص در نيمه دوم اين سال تلاش هاي صورت گرفته براي جلوگيري از افزايش كرايه خانه ، موثرتر بوده است .

همچنين طي اين مدت دولت در كنترل افزايش كرايه مسكن اجاري در شهرهاي بزرگ كه اقشار گسترده تري از اجاره نشينان را هم از حيث جمعيت كرايه نشين و هم از جهت رقم كرايه بهاء در خود جاي داده اند ، توفيق بيشتري داشته است .