46 شمشير باز در اسلحه اپه به مرحله دوم جام جهاني رسيدند

به گزارش خبرنگار " مهر" در اين دوره از رقابت ها 70 شمشيرباز اسلحه اپه به صورت انفرادي از 22 كشور جهان شركت داشتند كه 46 شميرباز از كشور هاي روسيه، ايران ، گرجستان ، كره ، قزاقستان ، ارمنستان ، اكراين ، سنگاپور، قطر، كويت ، هلند و اتروني به مرحله دوم اين رقابتها صعود كردند.

24 شمشير باز از اين مرحله حذف شده و مراگو از كشور روسيه ،علي يعقوبيان از ايران و آبيگو نيز از كشور روسيه به ترتيب رده هاي اول تا سوم جدول رده بندي مقدماتي اين دوره از مسابقات را از آن خود كردند.

همچنين مرحله دوم رقابت هاي اسلحه سابر انفرادي با شركت 45 شمشير باز اين رشته ورزشي از ساعت 14 آغاز شده و تا ساعت 18 امروز نيز ادامه خواهد داشت.

فردا صبح در ادامه اين مسابقات ، رقابت هاي اسلحه سابر با حضور 52 شمشير باز از13 كشورجهان برگزار خواهد شد ، عصرفردا نيز مرحله دوم رقابت هاي اپه انفرادي برگزار مي شود.