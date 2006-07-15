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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۸

/ در كرج /

تست غربالگري نوزادان انجام مي شود

تست غربالگري نوزادان توسط كارشناسان اداره بهزيستي كرج انجام مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اداره بهزيستي شهرستان كرج با هدف شناسايي نوزادان مبتلا به نقايص شنوايي و بينايي كارشناسان خود را در بيمارستانها و زايشگاه هاي كرج مستقر مي كند .

كارشناسان ، نوزادان متولد شده در بيمارستان ها را بعد از تولد مورد ارزيابي ويژه قرار مي دهند و در صورت يافتن عيب شنوايي و بينايي ، مادر نوزادان را از نقص مطلع خواهند كرد.

اين كارشناسان همچنين نوزادان را از نظر مسائل تيرو ئيد مورد بررسي و كارشناسي قرار خواهند داد.

طرح شناسايي نوزادان مبتلا به كم كاري تيروئيد پيش از اين در كرج آغاز شده است.
کد مطلب 353267

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