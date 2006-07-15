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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۴۳

"گاهي به آسمان نگاه كن" به سينما و ماوراء مي‌آيد

فيلم سينمايي "گاهي به آسمان نگاه كن" به كارگرداني كمال تبريزي فردا شب از برنامه سينما و ماوراء شبكه چهار سيما روي آنتن مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تبريزي فيلم سينمايي "گاهي به آسمان نگاه كن" را در سال 1381 بر اساس فيلمنامه اي از فرهاد توحيدي ساخت. داستان اين فيلم درباره روح چند رزمنده است كه تا زماني كه اجسادشان پيدا نشده و مفقودالاثر هستند در ميان ما حضور دارند.

در "گاهي به آسمان نگاه كن" رضا كيانيان، آتيلا پسياني، حميد امجد، هانيه توسلي، اصغر نقي زاده، احمد آقالو، محمود بهرامي، هوشنگ حريرچيان، محمود بهرامي، اسداله يكتا، پريوش نظريه و مسعود سخايي بازي مي كنند. اين فيلم فردا شب در برنامه سينما و ماوراء از شبكه چهار سيما پخش مي شود. دكتر اكبر عالمي، كمال تبريزي و فرهاد توحيدي ميهمانان اين برنامه هستند و علي اكبر فرجاد تهيه‌كننده برنامه است.

کد مطلب 353272

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