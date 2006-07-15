درخواست تعدادي از چهره هاي سياسي و مطبوعاتي از مسئولان قضايي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه كه متن آن با اسامي 212 تن ارسال شده آمده است : مدتي است كه فضاي مطبوعاتي كشور باز هم تحت تاثير عوامل و پديده هاي بيروني، التهابات خاصي را تجربه مي كند. انتقاد تند گروهي از هموطنان بر عليه برخي از رسانه هاي كشور شايد تازه ترين و در عين حال تلخ ترين ماجرايي باشد كه درباره مطبوعات ايران رخ داد.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است: بدون شك ساكنين سرزمين ايران به هر زبان، رنگ و نژادي نمي توانند سوداي مرگ آزادي هر انساني را در وجود و ذهن خود پرورش دهند و اين درست واقعيتي است كه آزادگي، بزرگ منشي و مبارزات ملي تمام اقوام ايراني از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق به تاريخ بزرگ ايران هديه داده است.

در انتهاي اين نامه نيز آمده است: به طور حتم وقت آن رسيده كه از شما مجريان فرامين قانوني كشور بخواهيم كه ديگر قصه اسارت فرزندان قلم (مانا نيستاني و مهرداد قاسمفر) را به پايان خود نزديك كنيد. چه ؛ آزادي وديعه اي است كه بدون شك مردم و ملت ايران نيز آن را پاس مي دارند حتي اگر در بساط يك اشتباه ، خدشه اي را پذيرا شده باشند. اين نامه فقط يك تقاضا است، تقاضا براي آزادي، پس شما كه كليددار قانون هستيد آن را مهر كنيد تا از اين طريق خنده اي هديه داده شود.

ياد آوري مي شود بنابر تازه ترين اظهارات سخنگوي قوه قضائيه پرونده روزنامه ايران در سه سطح در دادگاه مفتوح است .

روزنامه ايران پس از اعتراضات وسيع مردمي در مناطق مختلف كشور و اعتراض عده اي از نمايندگان و مسئولان ، از سوي هيات نظارت بر مطبوعات در روز 2 خرداد گذشته به دليل اهانت به هموطنان آذري زبان در مطلبي كه در ضميمه ايران جمعه آن منتشر شده بود توقيف شد.