الشن مرادي همچنان در صدر جدول مسابقات فرانسه قرار دارد

به گزارش خبرگزاري " مهر " مسابقات قهرماني آزاد پاريس از 17 تير ماه در كشور فرانسه آغاز شده كه تنها نماينده ايران استاد بزرگ الشن مرادي دراين مسابقات حضور دارد وي با بازهاي درخشان جايگاه نخست را درجدول رده بندي به خود اختصاص داده است.

الشن مرادي با ريتينگ (2502) عصر ديروز در دور هفتم با تساوري در مقابل فريدمن با رتينگ (2569) از لاتويا همچنان با 6 امتياز از 7 بازي به تنهايي در صدر جدول مسابقات جاي دارد.

امروز الشن در دور هشتم با مهره سياه مقابل استاد بزرگ سرگئي فدروچوك اكرايني با ريتنيگ (2592) مسابقه مي دهد . هم اكنون 2 بازيكن با 5/5 امتيار در تعقيب وي هستند.