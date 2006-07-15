جايزه ملي كيفيت سازمان تامين اجتماعي بزودي معرفي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي افزود: با توجه به اينكه سازمان تامين اجتماعي يكي از بزرگ ترين سازمان هاي بيمه گر كشور است ، با بررسي مدل هاي سرآمدي كه جايزه ملي كيفيت كشور بر اساس آن تعريف شده است ، جايزه ملي كيفيت سازمان تامين اجتماعي نيز بزودي طراحي و اجرايي خواهد شد و در اين راستا اميدواريم با حضور مديريت جديد بخش تضمين كيفيت اين سازمان تحولات جدي را در اين بخش شاهد باشيم.

دكتر علي محمد گودرزي ، يكي از هدف هاي آينده اين موسسه را گسترش مناسبات جهاني با كشورهاي توسعه يافته عنوان كرد و گفت: اين موسسه در نظر دارد در بعد بين المللي با انجمنهاي بين المللي تامين اجتماعي، سازمان بين المللي كار و نهادهاي غيردولتي كه در حوزه هاي محاسبات فني بيمه، افتصاد سلامت و سرمايه گذاري در تامين اجتماعي فعال هستند، تعاملات قوي تري نسبت به گذشته برقرار كند.

وي در ادامه از جمله چالش هاي پيش روي اين موسسه را كمبود نيروي انساني متخصص در حوزه هاي مختلف عنوان كرد و گفت: كمبود منابع انساني پژوهشگاه يك تهديد جدي براي اين موسسه محسوب مي شود، بنابراين جذب افراد مجرب و متخصص در دستور كار موسسه قرار دارد چرا كه حركت به سمت جهاني شدن منوط به داشتن نيروي انساني متفكر است. بنابراين سازمان تامين اجتماعي بايد عرصه هاي نويني همچون ورود به صنايع هايتك (انديشه بر) سرمايه گذاري كند.

گودرزي ، ايجاد شبكه جامع IT در تمامي واحدهاي پژوهشي و اجرايي موسسه ، برگزاري نشست و تعامل مستمر با معاونت ها و كارشناسان ارشد سازمان ، لغو محدوديت در استفاده از دانش همكاران سازمان تامين اجتماعي در حوزه پژوهشي ، تاليف و ترجمه و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي نخبگان تامين اجتماعي در داخل و خارج كشور را ، از جمله برنامه جديد موسسه عنوان كرد.