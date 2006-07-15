گسترش روابط و همكاري هاي پارلماني ايران و ارمنستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در ابتداي اين ديدار گئورك وارطان نايب رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و ارمنستان با اشاره به روابط خوب دو كشور در ساليان اخير و نقش مجالس دو كشور در گسترش همكاري هاي دوجانبه ابراز اميدواري كرد اينگونه روابط تعميق و گسترش يابد.

نماينده ارامنه شمال در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نقش موثر كميسيونهاي مشترك اقتصادي دو كشور در پيشبرد روابط دوجانبه افزود: گروه هاي دوستي پارلماني بايد در اين زمينه نقش موثرتري را ايفاء كنند.

نايب رئيس گروه دوستي پارلماني ارمنستان و ايران با اشاره به تبادل هيات هاي پارلماني ميان دو كشور تاكيد كرد: تداوم اين ديدارها بازتاب مثبتي در روند رو به رشد همكاري هاي فني في مابين دو كشور داشته است.

گالوست ساهاكيان رئيس گروه دوستي پارلماني ارمنستان و ايران نيز از روابط تاريخي و فرهنگي دو كشور در سال هاي اخير به عنوان يكي از راههاي گسترش روابط دوجانبه در كليه زمينه ها ياد كرد و افزود: در زمينه هاي احداث خط لوله انتقال گاز و حمل و نقل كارهاي زيربنايي خوبي تاكنون صورت گرفته و ابراز اميدواري نمود كه قراردادها و اسنادي كه بين دو كشور به امضاء رسيده است، هرچه زودتر به مرحله اجرائي برسد.

وي از هفتمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ارمنستان كه در سال آينده در ايروان برگزار مي شود به عنوان يكي از راهكارهاي توسعه و تعميق گسترش روابط دوجانبه ياد كرد و از همكاريهاي خوب استاني ميان دو كشور در سالهاي اخير در جهت توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري دو كشور ابراز رضايت كرد.