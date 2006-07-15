237 حريق و حادثه در تهران رخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين مدت به طور ميانگين در هر ساعت 3 حريق و حادثه در گوشه و كنار پايتخت روي داد كه اين آمار تقريبا افزايش اندكي در مقايسه با مدت مشابه در هفته گذشته نشان مي دهد.

در ميان اماكن مختلف شهري بيشترين آتش سوزي ها در فضاهاي سبز وسايط نقليه اتفاق افتاد.

در طول 3 شب و روز قبل 370 خودرو ، 24 منطقه از فضاي سبز ، 23 خانه ، 20 نقطه از معابر شهري ، 8 باب مغازه ، 30 كارگاه و نيز چندين مكان ديگر آتش گرفت كه با تلاش ماموران آتش نشاني اين حريق ها مهار و از گسترش آن جلوگيري شد.

امدادگران اين سازمان نيز در اين مدت امدادرساني ، 17 حادثه آبگرفتگي در اماكن مختلف ، 16 حادثه آسانسور ، 15 حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها ، 7 تصادف رانندگي و چند حادثه ديگر را بر عهده گرفته و موفق شدند 53 تن از شهروندان تهراني را نجات دهند.

مجموعا طي 72 ساعت گذشته 1100 آتش نشان تهراني با بكارگيري 346 ماشين آتش نشاني به مدت 88 ساعت و 52 دقيقه عمليات امدادي و اطفايي انجام دادند.