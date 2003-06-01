آمريكا ، طراح و كارگردان بسيار ي از عمليات تروريستي بوده است

فاروق الشرع گفت : معتقديم شيوه مبارزه كنوني با تروريسم نبايد به شكلي كه اكنون آمريكا انجام مي دهد باشد. شيوه كنوني مبارزه با تروريسم اگر همين طور ادامه يابد به افزايش تعداد تروريستها و افزايش حملات تروريستي منجر خواهد شد بايد براي مبارزه با تروريسم ريشه ها و عواملي را كه باعث ايجاد آن مي شود بررسي كرد.

وزير امور خارجه سوريه با بي پايه و اساس دانستن تهديدهاي آمريكا عليه ايران و سوريه ، آن را خواسته رژيم صهيونيستي خواند و تصريح كرد: آمريكا باني اجراي خواسته هاي اسراييل است .

الشرع گفت : همه ملتهاي دنيا مي دانند اين تهديدات براي تحقق برنامه اي مشخص صورت مي گيرد.

وي كه با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت وگو مي كرد اتهامات آمريكا به ايران و سوريه مبني بر وجود سلاحهاي كشتار جمعي در اين دو كشور را دروغي بزرگ خواند .

الشرع كه در سي امين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران شركت كرده بود ، گفت : آمريكاييان به بهانه خلع سلاح هاي كشتار جمعي به عراق تجاوز و آن را اشغال كردند.و لي چيزي كشف نكردند و براي انحراف افكار عمومي از ناتواني شان در كشف سلاح هاي كشتار جمعي در عراق ، ايران وسوريه را متهم به داشتن سلاحهاي كشتار جمعي مي كنند.

وزير امور خارجه سوريه با اشاره به ارائه طرحي از سوي اين كشور در شوراي امنيت براي عاري ساختن كامل منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي گفت : همه كشورهاي منطقه به جز اسرائيل اين طرح را امضا كردند .

وي در مورد علت خودداري اسرائيل از امضاي اين طرح گفت : اسراييل به اين دليل با اين طرح موافقت نكرد كه خود انواع سلاحهاي كشتار جمعي و زرادخانه هسته اي را دارد .

الشرع گفت : اگر آمريكا درادعاهاي خود صداقت دارد بايد ابتدا اسراييل را خلع سلاح كند .

الشرع در مورد لزوم بازنگري در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي با توجه به شرايط كنوني منطقه گفت : شرايط منطقه در حال حاضر به گونه اي است كه ضرورت بازنگري در بسياري از ابعاد سياسي اقتصادي امنيتي فرهنگي منطقه احساس مي شود و معتقديم كه سازمانهاي منطقه اي مانند اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامي نياز به بازنگري در ساختار خود دارند تا بتوانند به مطالبات و خواسته هاي ملت هاي منطقه در اين مرحله پاسخگو باشند .

وي گفت : شوراي امنيت و سازمان ملل نيز امروزه نياز به بازنگري دارند تا ديگر يك عده اندك كه به قدرت نظامي بالاي خود متكي هستند براي اكثريت جهان تصميم نگيرند و سياست هاي خود را بر ملتهاي ديگر ديكته نكنند.

وي مهمترين مشكلات جهان اسلام را نداشتن وحدت و همبستگي و نبود سياست هاي مشترك خواند و بر ضرورت وحدت ديدگاهها و اتخاذ موضعي روشن و محكم براي حل مشكلات جهان اسلام تاكيد كرد.

الشرع از اينكه جهان اسلام از همه توان و امكانات غني و فرهنگ غني خود براي پيشرفت و توسعه و مقابله با چالشهاي فراروي استفاده نمي كند ، ابراز تاسف كرد.

وزير امور خارجه سوريه كه در سي امين اجلاس وزيران امور خارجه عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران شركت كرده بود ، اظهار داشت : كشورهاي اسلامي از فرهنگ غني و پشتوانه قوي برخوردارند و ما مي توانيم از طريق گفت وگو و تفاهم به اهدافمان برسيم .

وزير امور خارجه سوريه به ناتواني آمريكا در اداره عراق اشاره كرد و گفت : اكنون اوضاع عراق بسيار سخت است و اين به خاطر وجود نيروهاي اشغالگر آمريكايي است و اقدامات اين نيروها ناامني را به مردم عراق برگردانده است .

الشرع با بيان اينكه همسايگان عراق بر اهميت حفظ وحدت ارضي و حاكميت ملي عراق و لزوم تشكيل يك حكومت فراگير و مردمي براي حل مشكلات عراق تاكيد دارند، خروج فوري اشغالگران از عراق را درخواست مهم اين كشورها اعلام كرد

وي درباره نقشه راه گفت : فكر نمي كنم كه كسي تصور كند كه نقشه راه مي تواند آرمانها و حقوق ملت فلسطين را تحقق بخشد

اما درعين حال معتقدم بايد به آنها كه مي گويند نقشه راه چيزهاي مهمي را تحقق مي بخشد، فرصت داد و بايد ديد آيا اين طرح در عمل اجرا خواهد شد يا اينكه اسراييل مانند گذشته باعث شكست آن خواهد شد.

وزير امور خارجه سوريه درباره روابط ايران و سوريه باوجود فشارها و تهديدهاي آمريكا گفت : هماهنگي دو كشور در بهترين شرابط است .

به گفته وي ، اين هماهنگي با پشت سرگذاشتن امتحانات زيادي حاصل شده است و اين هماهنگي ثابت كرده كه توانايي گذر از سختي ها و فشارهاي خارجي بر دو كشور را دارد.