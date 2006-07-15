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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۰

طي 3 ماهه اول امسال ؛

بانك صادرات ايران 231 ميليارد ريال وام ازدواج و جهيزيه پرداخت كرد

بانك صادرات ايران طي 3 ماهه اول سال جاري از محل منابع حساب هاي پس انداز قرض الحسنه 231 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج و جهيزيه به مزدوجين پرداخت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك با برخورداري از بيشترين تعداد شعب در سراسر كشور همواره پذيراي تعداد زيادي زوج جوان متقاضي دريافت وام ازدواج و جهيزينه بوده بطوريكه شعب اين بانك در سراسر كشور تا پايان خرداد ماه 1385 بالغ بر 231 ميليارد ريال وام قرض الحسنه ازدواج و جهيزينه به زوجهاي جوان پرداخت كرده است.

489 هزار زوج جوان كه طي چند سال اخير در سراسر كشور پيمان زناشويي بسته اند از 3300 شعبه بانك صادرات ايران تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و جهيزيه دريافت نموده اند كه مانده اين وام از سال جاري و سنوات گذشته هم اكنون بالغ بر يك‌هزار و 207 ميليارد ريال است.

کد مطلب 353300

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